Damian Lillard découvre les bienfaits du jeu sans ballon

« On sait qu’on va tous devoir faire des concessions et qu’il faut être prêts à les faire si on veut vraiment gagner. » Dans le cas de Damian Lillard, selon qui « il n’y a eu aucune réticence à ce sujet » jusqu’ici chez les Blazers, il s’agit d’accepter un rôle beaucoup moins central que par le passé.

Avec des lignes arrière particulièrement fournies, entre Ja Morant, Jrue Holiday et Scoot Henderson, le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise n’a plus à porter l’attaque autant que lors de son premier passage à Portland. « J’apprécie, pour moi, c’est un luxe », lâche-t-il au sujet de jouer davantage sans ballon.

Sur les quatre matchs de présaison disputés par Portland, Scoot Henderson a affiché le plus gros « usage rate » (part des possessions utilisées par un joueur lorsqu’il est sur le terrain) de l’équipe (30,6 %), devant Deni Avdija (25,6 %). Avec 23,6 % (contre 21,6 % pour Ja Morant) sur trois rencontres jouées, Damian Lillard est resté loin de son niveau de 2023 (33,1 %), lorsqu’il était le leader offensif des Blazers.

L’intérêt pour lui d’évoluer dans un tel contexte ? S’économiser. Le vétéran, qui n’avait plus joué depuis les playoffs 2025, a ainsi bénéficié du temps de jeu moyen le plus élevé de sa formation en présaison, avec un peu plus de 22 minutes par match. Et sans jamais avoir la sensation d’être épuisé ou courbaturé à la sortie de ces rencontres.

« Certains diront que ce n’est que la présaison, mais après avoir été absent pendant un an, on pourrait penser que la récupération serait difficile. Une grande partie de l’explication tient au fait que je n’ai plus à fournir autant d’efforts pour remonter le ballon, créer des décalages et éliminer autant de joueurs. C’est agréable de ne plus avoir à faire tout ça », assure-t-il ainsi.

Se préserver pour les playoffs

L’occasion de « montrer les différentes facettes » de son jeu, dont le « catch-and-shoot », avec une adresse encore perfectible malgré des chiffres encourageants à 3-points (17,3 points à 40,6 % aux tirs, dont 38,1 % à 3-points).

Moins de ballons, moins de responsabilités et globalement moins de temps de jeu pour le joueur de 36 ans, conscient de ne plus pouvoir jouer 38 minutes par soir. Le besoin de le voir jouer autant n’étant plus aussi pressant avec la profondeur de l’effectif.

« Il y aura toujours des matchs où tu joues plus longtemps, avec un temps de jeu un peu plus élevé. Mais je tiens à préciser que je suis encore en forme. Je prends soin de moi depuis de nombreuses années, sur le terrain comme en dehors. Et je ne voudrais pas que ce soit mal interprété : je ne suis pas un vieil homme (rires des journalistes). Sérieusement, je ne le suis pas », insiste-t-il, le visage ferme.

Selon Damian Lillard, il s’agit d’être « responsable » en raison de « l’usure et des kilomètres » qui s’accumulent.

« Il est donc important de faire preuve de prudence, parce que je veux être en bonne santé tout au long de la saison. Et quand arriveront les playoffs, je veux être frais. Nous avons la possibilité de faire en sorte que ce soit le cas », conclut le joueur arrivé dans la Grande Ligue en 2012.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 38.6 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 35.8 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 35.7 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 35.7 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 35.9 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 36.6 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 35.5 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 37.5 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 35.8 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36.4 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36.3 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35.3 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 58 36.1 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.