Los Angeles Clippers – Sacramento Kings : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Sacramento et les LA Clippers lanceront leur saison NBA 2026-2027 à l’Intuit Dome, dans la nuit de mercredi à jeudi à 4 h 30, heure française. Pour cette rencontre inaugurale, notre pronostic Kings-Clippers analyse la dynamique des deux formations, les forfaits susceptibles de peser sur le match et les pistes les plus solides pour les paris sur les performances des joueurs.

Cette affiche oppose deux équipes profondément transformées. Les Kings ont coupé DeMar DeRozan et n’ont pas conservé Russell Westbrook. Les Clippers ont, quant à eux, tourné la page de leur ancien duo de stars : James Harden a rejoint Cleveland au cours du dernier exercice, avant que Kawhi Leonard ne soit transféré à Toronto pendant l’été.

Forme et perspectives

Forme du moment · moyennes saison 2025-26 Sacramento Kings 22-60 · 14e à l’Ouest · extérieur ce soir-là V D D V D 7-34 Bilan ext. 111,0 Pts/match 121,0 Pts encaissés 100,1 Rythme LA Clippers 42-40 · 9e à l’Ouest · domicile ce soir-là V D D V D 23-19 Bilan dom. 113,9 Pts/match 112,8 Pts encaissés 97,3 Rythme

Les Clippers ont terminé la saison 2025-2026 avec 42 victoires et 40 défaites, à la neuvième place de la conférence Ouest, avant d’être éliminés lors du play-in. Sacramento a connu un exercice bien plus difficile : 22 succès et 60 revers, soit la dernière position de la conférence Ouest.

Los Angeles s’était notamment appuyé sur une défense plus solide à domicile, où l’équipe concédait 111,7 points par match. À l’extérieur, les Kings en encaissaient 122,2 en moyenne.

La présaison a prolongé ces dynamiques contrastées : les Clippers ont signé deux victoires pour une défaite en présaison, tandis que Sacramento a perdu ses cinq rencontres.

Comparatif des équipes · saison 2025-26 Sacramento Kings LA Clippers 111,0 Points/match 113,9 LAC +2,9 121,0 Points encaissés 112,8 LAC +8,2 42,3 Rebonds/match 40,6 SAC +1,7 25,5 Passes/match 23,7 SAC +1,8 46,7% FG% 48,4% LAC +1,7% 100,1 Rythme 97,3 SAC +2,8

Sur le plan collectif, les Clippers affichaient une efficacité offensive élevée la saison dernière, avec 116,3 points pour 100 possessions, contre 110,6 pour les Kings. Los Angeles disposait également d’une défense nettement supérieure, en concédant 115,2 points pour 100 possessions, tandis que Sacramento en encaissait 120,3, l’un des pires totaux de la NBA.

Le rebond constitue toutefois un avantage pour les Kings : ils capturaient 42,3 prises par match, contre 40,6 pour les Clippers.

Une partie de ces statistiques doit néanmoins être relativisée. Ni Kawhi Leonard, ni James Harden, ni DeMar DeRozan, ni Russell Westbrook ne seront sur le parquet mercredi.

Infos équipes et absences

Absences et infirmerie Sacramento Kings Ben Simmons — rupture du tendon d’Achille droit titulaire pressenti avant la blessure, impact fort Absent Maxime Raynaud — subluxation rotulienne au genou pivot de rotation Absent Dylan Cardwell — élongation au mollet pivot de rotation Absent Malik Monk — douleurs à la cheville gauche arrière de rotation Incertain LA Clippers Brandon Ingram — blessure au talon titulaire pressenti, impact fort Absent Max Strus — déchirure partielle de l’aponévrose plantaire droite titulaire pressenti Absent Bradley Beal — inflammation au genou droit arrière de rotation Absent Yanic Konan Niederhauser — suites d’une opération au pied pivot de rotation Absent Jordan Miller — suites d’une opération à l’épaule ailier de rotation Absent Kobe Sanders — gêne à la hanche gauche arrière de rotation Incertain

La nouvelle la plus lourde côté Kings est tombée dimanche : Ben Simmons s’est rompu le tendon d’Achille droit à l’entraînement. Les Kings ont confirmé cette blessure, qui nécessite une opération et met fin à sa saison avant même son premier match.

Simmons venait pourtant d’obtenir le poste de titulaire lors de la préparation, devant De’Andre Hunter et Precious Achiuwa, à seulement 48 heures du coup d’envoi. Sacramento devra aussi se passer de Maxime Raynaud et Dylan Cardwell, tous deux indisponibles sur blessure. Precious Achiuwa devient donc la principale solution derrière Domantas Sabonis dans l’axe intérieur.

Les Clippers ne sont pas épargnés non plus : Brandon Ingram et Max Strus manqueront l’ouverture. Rui Hachimura et le rookie Keaton Wagler sont pressentis dans le cinq de départ aux côtés de Darius Garland, tandis qu’Isaiah Jackson est annoncé titulaire au poste de pivot.

Le cinq le plus probable des Kings serait composé de Darius Acuff Jr., Zach LaVine, Keegan Murray, De’Andre Hunter et Domantas Sabonis, Hunter récupérant la place laissée vacante par Simmons. Chez les Clippers, la composition pressentie alignerait Darius Garland, Keaton Wagler, Derrick Jones Jr., Rui Hachimura et Brook Lopez, avec Isaiah Jackson comme option de rotation au poste de pivot.

Duels clés

Duels clés · statistiques saison 2025-26 Nouveaux leaders offensifs Zach LaVine SAC VS Darius Garland LAC 19,2 Points/match 47,9% FG% 46,0% FG% 18,8 Points/match Zach LaVine et Darius Garland sont désormais les deux premières options offensives de leur équipe, chacun ayant hérité d’un rôle élargi après le départ des anciens leaders au scoring de leur franchise. Contrôle de la raquette Domantas Sabonis SAC VS Brook Lopez LAC 11,4 Rebonds/match 15,8 Points/match 8,5 Points/match 3,6 Rebonds/match Domantas Sabonis conserve un net avantage sous les panneaux, Brook Lopez étant davantage utilisé comme tireur extérieur et protecteur de cercle que comme rebondeur.

À l’efficacité au tir, l’écart entre les deux meneurs reste mince : Zach LaVine affiche 47,9% de réussite, contre 46,0% pour Darius Garland. Leurs rôles diffèrent toutefois nettement, Garland organisant le jeu des Clippers, tandis que LaVine est avant tout un finisseur et un scoreur extérieur pour les Kings.

Dans la raquette, ni Brook Lopez ni Isaiah Jackson ne disposent du même historique de production au rebond que Domantas Sabonis. Ce dernier pourrait donc dominer la zone intérieure sans rencontrer une opposition physique de poids.

Une performance marquante au rebond offensif permettrait également à Sacramento de générer davantage de possessions et de tirs supplémentaires, afin de compenser une partie de son déficit d’efficacité collective.

Paris joueurs

Paris sur les performances individuelles Zach LaVine SAC Points marqués Plus de 16,5 19,2 Saison pts 12,8 Présaison (4 MJ) 39 Matchs joués Meilleur marqueur des Kings la saison passée, Zach LaVine reste l’option de scoring prioritaire malgré un volume plus discret en préseason. Darius Garland LAC Points marqués Plus de 14,5 18,8 Saison pts 13,3 Présaison (3 MJ) 45 Matchs joués Devenu le meneur numéro un des Clippers depuis le départ de James Harden, Darius Garland porte désormais seul la création offensive du backcourt. Domantas Sabonis SAC Rebonds Plus de 10,5 11,4 Saison reb 19 Matchs joués (saison écourtée) Face à un duo de pivots Clippers (Lopez et Jackson) qui ne dépasse pas 5,3 rebonds de moyenne chacun, Domantas Sabonis a un profil favorable au rebond, sous réserve d’un temps de jeu suffisant.

Confrontations directes

Confrontations directes · rencontres 2025-26 LAC 138-109 SAC Sacramento SAC 118-109 LAC Los Angeles LAC 114-111 SAC Sacramento LAC 131-90 SAC Los Angeles

La série de la saison dernière avait nettement tourné en faveur de Los Angeles, vainqueur à trois reprises en quatre confrontations, dont une démonstration 131-90 à domicile le 30 décembre 2025.

Sacramento n’avait décroché qu’un seul succès, 118-109 lors de son déplacement en Californie le 14 mars 2026.

Compte tenu de l’ampleur des changements d’effectif des deux côtés depuis ces rencontres, cet historique conserve avant tout une valeur contextuelle pour le match de mercredi.

Un symbole supplémentaire entoure cette reprise de série : la ligue a programmé une autre confrontation entre les deux équipes pour la toute dernière journée de la saison régulière, le 11 avril 2027.

Pronostics et prédiction

Pronostics Écart Clippers -4,5 Los Angeles part avec l’avantage du terrain et un socle collectif plus compétitif en 2025-26, même si les nombreux départs réduisent la portée des statistiques passées. Vainqueur LA Clippers Cote à vérifier Les Clippers ont des arguments collectifs et l’avantage du terrain, mais leurs absences imposent de la prudence sur cette cote. Total Moins de 228,5 points Les changements de cinq majeur et plusieurs absences pourraient peser sur la fluidité offensive. Le total reste toutefois sensible au rythme et à l’adresse extérieure. Perf. joueur Sabonis plus de 10,5 rebonds Aucun pivot Clippers ne dépasse 5,3 rebonds de moyenne, mais la réussite du pari dépendra surtout du temps de jeu de Sabonis et du nombre de tirs manqués. Perf. joueur LaVine plus de 16,5 points Première option offensive des Kings, Zach LaVine devrait porter une large part de la charge de scoring des Kings.

Score prédit Sacramento Kings 107-116 LA Clippers Écart prédit : 9 points · Total prédit : 223

Les Clippers partent favoris sur la ligne indicative de -4,5 points, également relevée chez DraftKings dans la soirée du 20 octobre. À ce stade, les effectifs remodelés rendent l’écart réel plus difficile à anticiper que ne le suggèrent les chiffres de 2025-26.

Notre prédiction conserve Los Angeles devant grâce à l’avantage du terrain, mais elle reste indicative : les absences de Brandon Ingram, de Max Strus et de Bradley Beal, comme les nouvelles responsabilités confiées à Garland, introduisent une forte incertitude.