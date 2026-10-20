Los Angeles Lakers – Golden State Warriors : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Golden State débutera sa campagne 2026-2027 à Los Angeles face aux Lakers, à la Crypto.com Arena, dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 octobre 2026, à 4 h, heure française. Les Warriors retrouveront ainsi une équipe qu’ils ont battue à Las Vegas en préparation, une semaine plus tôt.

Pour ce premier rendez-vous, Golden State sera de nouveau privé de Jimmy Butler, Kristaps Porzingis et Moses Moody. Stephen Curry, touché à la cheville droite dimanche, a en revanche repris l’entraînement et devrait tenir sa place. Brandin Podziemski et Charles Bassey restent incertains.

Comment se présentent les Warriors et les Lakers avant ce match d’ouverture ?

Bilan 2025-26 et derniers résultats Golden State Warriors 37-45 · 10e Ouest · extérieur ce soir D D D V D 16-27 Bilan ext. 114,5 Pts/match 115,2 Pts encaissés 100,1 Rythme 113,8 Eff. off. 114,4 Eff. déf. Los Angeles Lakers 53-29 · 4e Ouest · domicile ce soir V D D D D 28-13 Bilan dom. 116,3 Pts/match 114,6 Pts encaissés 99,2 Rythme 117,0 Eff. off. 115,5 Eff. déf.

Golden State a terminé la saison dernière avec un bilan de 37 victoires pour 45 défaites, dixième de la conférence Ouest, manquant les play-offs, alors que Los Angeles a fini à 53 victoires pour 29 défaites, quatrième, avant d’être balayé quatre à zéro par Oklahoma City en demi-finale de conférence.

Cette nouvelle saison marque aussi le début d’un cycle inédit pour la franchise californienne, qui tourne la page de l’ère LeBron James après son départ à Philadelphie cet été, Luka Doncic héritant désormais pleinement des clés de l’attaque et du statut de visage de l’équipe.

Golden State a bouclé sa préparation sur un bilan de quatre succès et deux revers, tandis que les Lakers ont enregistré deux victoires pour trois défaites. Les Warriors ont notamment remporté leur duel contre Los Angeles à Las Vegas, le 13 octobre, sur le score de 101 à 89.

Les choix de composition ont également retenu l’attention : le rookie Yaxel Lendeborg et le pivot Charles Bassey ont intégré le cinq de départ, alors que le vétéran Al Horford débutait sur le banc. Draymond Green, de son côté, bénéficiait d’un simple repos, sans que son absence soit liée à une blessure.

Comparatif des équipes (moyennes générales 2025-26) Golden State LA Lakers 114,5 Points/match 116,3 Lakers +1,8 115,2 Points encaissés 114,6 Warriors +0,6 42,3 Rebonds/match 41,0 Warriors +1,3 28,9 Passes décisives/match 25,9 Warriors +3,0 46,1 % FG% 50,2 % Lakers +4,1 % 100,1 Rythme 99,2 Warriors +0,9

La saison dernière, les Lakers ont affiché une adresse nettement supérieure à celle des Warriors : 50,2 % de réussite aux tirs, contre 46,1 %. Cet écart constituera un défi pour Golden State, même avec le retour attendu de Stephen Curry.

Golden State se distingue en revanche par son jeu de passes, avec 28,9 passes décisives par match lors du dernier exercice, contre 25,9 pour Los Angeles. Ce partage du ballon reste au cœur du système de Steve Kerr, dans la continuité des équipes qui ont porté les Warriors vers leurs titres.

Privés de Butler et de Porzingis, les Warriors devront trouver d’autres solutions pour créer des espaces et maintenir cette fluidité offensive. Brandin Podziemski pourrait ainsi occuper une place dans la construction du jeu bien plus importante que ne le laisse penser sa moyenne en carrière.

Quelles absences pèsent sur ce match entre Warriors et Lakers ?

Absences et infirmerie Golden State Warriors Jimmy Butler — genou droit (ligament croisé) retour visé janvier/février Absent Kristaps Porzingis — motif non communiqué de retour au centre d’entraînement le 15 octobre Absent Moses Moody — rupture du tendon rotulien gauche retour visé décembre/janvier Absent Stephen Curry — cheville droite a participé à tout l’entraînement lundi ; attendu pour jouer Disponible Brandin Podziemski — douleurs lombaires n’a pas participé à l’entraînement lundi Incertain Charles Bassey — tendinite au genou suivi au jour le jour Incertain Los Angeles Lakers Jarred Vanderbilt — motif non communiqué Décision de dernière minute Collin Sexton — bas de la jambe Décision de dernière minute Cameron Carr — motif non communiqué Décision de dernière minute Adou Thiero — motif non communiqué Décision de dernière minute

Golden State devra composer avec plusieurs absences importantes. Jimmy Butler poursuit sa convalescence après une rupture du ligament croisé du genou droit survenue la saison dernière, tandis que le forfait de Kristaps Porzingis n’a pas été expliqué. Moses Moody devrait, quant à lui, rester éloigné des parquets au moins jusqu’en décembre, voire janvier.

Bonne nouvelle pour Golden State : après s’être tordu la cheville droite dimanche, Stephen Curry a participé normalement à l’entraînement de lundi et Steve Kerr prévoit sa présence face aux Lakers. Les Warriors surveillent toutefois les douleurs lombaires de Brandin Podziemski et la tendinite au genou de Charles Bassey, tous deux incertains. En cas de forfait de Podziemski, De’Anthony Melton pourrait être davantage sollicité.

Les Lakers présentent une situation médicale moins préoccupante. Seuls Jarred Vanderbilt, Collin Sexton, Cameron Carr et Adou Thiero restent incertains, sans qu’aucun de ces joueurs n’occupe habituellement une place dans le cinq de départ.

Recruté cet été, Walker Kessler s’installe pour sa part comme pivot titulaire à Los Angeles. Sa présence doit apporter à JJ Redick un renfort au rebond qui faisait défaut à son équipe lors du précédent exercice.

Quels duels individuels peuvent faire basculer ce match entre Warriors et Lakers ?

Duels clés Meneurs vedettes face à face Luka Doncic LAL VS Stephen Curry GSW 33,5 Pts/match 8,3 Passes/match 4,7 Passes/match 26,6 Pts/match La saison dernière, Doncic assumait une charge de jeu bien supérieure à celle de n’importe quel joueur des Warriors. Le retour attendu de Curry promet un duel spectaculaire, même si Golden State reste privé de plusieurs cadres et pourrait gérer avec prudence la charge de travail de son meneur. La bataille des deuxièmes options Austin Reaves LAL VS Brandin Podziemski GSW 23,3 Pts/match 49,0 % FG% 45,5 % FG% 13,8 Pts/match Reaves offre à Los Angeles une véritable deuxième option offensive que Golden State ne possède plus avec Butler et Porzingis absents, ce qui pourrait accroître la responsabilité de Podziemski, s’il est suffisamment remis de ses douleurs au dos.

Golden State semble disposer de peu de solutions pour contenir Doncic. Même avec Curry, les Warriors devront trouver des relais offensifs réguliers pour soutenir la cadence sur quarante minutes.

La comparaison entre Austin Reaves et Brandin Podziemski illustre aussi les ressources disponibles autour des deux meneurs : le premier affichait 49,0% de réussite aux tirs la saison dernière, contre 45,5% pour le second, un écart d’adresse favorable à Los Angeles.

Sur quels paris individuels miser pour ce match entre Warriors et Lakers ?

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 28,5 33,5 Saison pts 19,7 Présaison Son temps de jeu réduit durant la préparation répondait à une logique de gestion, sans remettre en cause son niveau. En face, l’absence de Butler et de Porzingis laisse Golden State avec peu de solutions pour le contenir, aussi bien dans la raquette qu’à distance. Austin Reaves LAL Points marqués Plus de 20,5 23,3 Saison pts 18,3 Présaison Reaves demeure le relais le plus sûr de Doncic, tandis que l’absence de Moody réduit les possibilités de rotation de Golden State pour assurer sa prise en charge défensive. Brandin Podziemski GSW Points marqués Plus de 13,5 13,8 Saison pts 14,2 Présaison Les forfaits de Butler et de Porzingis pourraient accroître le volume de tirs de Podziemski, mais ce pari dépend d’abord de sa présence, incertaine à cause de douleurs lombaires. Draymond Green GSW Passes décisives Plus de 4,5 5,5 Saison pd 3,8 Présaison Principal organisateur du jeu intérieur des Warriors, Green devrait être encore davantage sollicité dans la circulation du ballon en raison des absences dans ce secteur.

Que disent les dernières confrontations entre Warriors et Lakers ?

Confrontations directes Lakers 119-103 Warriors Los Angeles Lakers 129-101 Warriors Los Angeles Lakers 105-99 Warriors Los Angeles Warriors 119-109 Lakers San Francisco

Los Angeles a remporté trois des quatre dernières confrontations en saison régulière, dont un succès 129 à 101 en février et une victoire 119 à 103 en avril juste avant la postseason.

Sur cette période, Golden State ne compte qu’un succès, obtenu à domicile en octobre 2025 sur le score de 119 à 109. Le duel de présaison remporté par les Warriors à Las Vegas constitue un repère plus récent, sans effacer la domination des Lakers lors des confrontations officielles.

Ce résultat de présaison garde une valeur psychologique avant ce match d’ouverture, même s’il reste hors du bilan officiel et ne doit pas servir à lui seul à prédire l’issue de la rencontre de jeudi.

Quel est notre pronostic pour ce match entre Warriors et Lakers ?

Pronostics — seuils et cotes indicatifs à revérifier avant le match Vainqueur Lakers 1,34 L’avantage du terrain et l’écart de production offensive favorisent largement Los Angeles face à des Warriors privés de deux de leurs trois meilleurs marqueurs de la saison dernière. Total Plus de 230,5 points Ce seuil repose sur l’hypothèse d’une attaque des Lakers productive et de Warriors capables de suivre le rythme. Les absences de Golden State et la disponibilité incertaine de Podziemski rendent néanmoins ce scénario moins sûr. Perf. joueur Luka Doncic plus de 28,5 points Un retour à un volume de minutes normal face à une défense de Golden State amoindrie favorise une grosse soirée au scoring pour le Slovène. Perf. joueur Brandin Podziemski plus de 13,5 points L’absence de Butler et Porzingis offre à Podziemski un rôle offensif plus large que ne le suggère sa moyenne de la saison passée. Combiné Lakers vainqueurs + Plus de 230,5 points Ce combiné suppose que Los Angeles impose son rythme et que Golden State trouve malgré ses absences suffisamment de points pour faire monter le total. Il reste donc plus risqué que le simple pari sur le vainqueur.

Score prédit Lakers 120-112 Warriors Écart prédit : 8 points · Total prédit : 232

Portés par leur public et une production offensive supérieure, les Lakers abordent cette rencontre avec le statut de favoris. Le retour attendu de Stephen Curry pourrait toutefois limiter l’écart final.

La rencontre s’annonce animée et favorable à Los Angeles. Face à un secteur intérieur des Warriors fortement amoindri, Doncic et Reaves disposent d’atouts pour faire la différence. La présence attendue de Curry invite néanmoins à nuancer l’hypothèse d’un succès facile.