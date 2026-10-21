Toronto Raptors – Chicago Bulls : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Kawhi Leonard de nouveau sous les couleurs de Toronto : voilà l’image qui donne tout son relief à ce pronostic NBA entre les Chicago Bulls et les Raptors. Les deux franchises lanceront leur saison à la Scotiabank Arena dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 octobre 2026, à 1 h 30, heure française.

Les Raptors avaient remporté les trois confrontations de la saison passée, mais les deux effectifs ont depuis beaucoup changé, Kawhi Leonard arrivant des Clippers alors que Chicago a remanié une partie de ses lignes arrière au fil de la saison.

Chicago et Toronto, deux trajectoires opposées avant le coup d’envoi

Forme du moment Chicago Bulls 31-51 · 12e Est · à l’extérieur D V V D D 116,3 Pts/match 121,5 Pts encaissés 103,2 Rythme 112,1 Eff. off. 117,4 Eff. déf. Toronto Raptors 46-36 · 5e Est · à domicile V V D V D 114,6 Pts/match 111,8 Pts encaissés 99,2 Rythme 115,0 Eff. off. 112,1 Eff. déf.

Avec 46 victoires pour 36 défaites, Toronto a bouclé la saison dernière au cinquième rang de la conférence Est, retrouvant les playoffs après quatre ans d’absence. Les Raptors ont ensuite poussé Cleveland jusqu’à une septième rencontre au premier tour.

Douzièmes avec 31 victoires pour 51 défaites, les Bulls sont restés à l’écart de la postseason. Cette saison décevante a notamment été marquée par une importante réorganisation de l’effectif, avec l’envoi de Coby White à Charlotte en échange de Collin Sexton.

Toronto a consenti un investissement majeur pour réunir Kawhi Leonard et Scottie Barnes : Brandon Ingram, Gradey Dick et quatre futurs choix de draft ont été cédés à Los Angeles. Une contrepartie qui témoigne des ambitions des Raptors et de leur confiance dans ce nouveau duo.

Chicago a bouclé sa préparation avec trois succès et deux revers, contre deux victoires et trois défaites pour Toronto. Ces bilans restent néanmoins à relativiser : les rotations, les temps de jeu et les objectifs diffèrent sensiblement de ceux de la saison régulière.

Comparatif des équipes Chicago Bulls Toronto Raptors 116,3 Points/match 114,6 Bulls +1,7 121,5 Points encaissés 111,8 Raptors -9,7 112,1 Efficacité offensive 115,0 Raptors +2,9 117,4 Efficacité défensive 112,1 Raptors -5,3 28,5 Passes décisives/match 29,5 Raptors +1,0 15,3 Balles perdues/match 13,7 Raptors -1,6 35,6 % Adresse à 3 points 35,4 % Bulls +0,2 %

Au regard des statistiques de l’exercice précédent, Toronto présente davantage de garanties collectives que Chicago, dont la défense figurait parmi les plus fragiles de la conférence Est.

Depuis le départ de Coby White, l’organisation offensive des Bulls repose sur Josh Giddey, confirmé dans ses responsabilités dès les premières rencontres de préparation.

Avec Collin Murray-Boyles et Jakob Poeltl, les Raptors disposent d’arguments pour prendre l’ascendant au rebond face à un cinq majeur de Chicago qui cherche encore ses repères.

Les performances de Caleb Wilson et de Leonard Miller, les deux Bulls les plus productifs en pré-saison, offrent néanmoins des solutions au staff, alors que le poste de pivot reste entouré d’interrogations.

Chicago pourra également compter sur l’adresse extérieure de Buddy Hield en sortie de banc, tandis que la participation de Jordan Hawkins, malade, reste incertaine. Côté Toronto, Jamal Shead et Ja’Kobe Walter auront pour mission de soutenir les titulaires.

Enfin, aucune des deux formations ne disputera deux matchs en deux jours autour de cette rencontre : elles bénéficieront donc de conditions favorables sur le plan de la récupération pour lancer leur saison.

Blessures et incertitudes à surveiller côté Bulls et Raptors

Absences et infirmerie Chicago Bulls Isaac Okoro — genou rotation extérieure Probable Nic Claxton — ischio-jambier pivot titulaire Forfait Zach Collins — blessure musculaire Probable Tobe Awaka — genou Probable Jordan Hawkins — maladie rotation extérieure Très incertain Dailyn Swain — maladie Très incertain Leonard Miller — adducteurs Probable Toronto Raptors Nate Bittle — pied contrat two-way, marge de rotation Forfait

Chicago doit surtout faire sans Nic Claxton, touché aux ischio-jambiers et annoncé forfait. Isaac Okoro, Zach Collins et Tobe Awaka sont, eux, attendus sur le parquet, tandis que Jordan Hawkins et Dailyn Swain restent très incertains en raison d’une maladie.

L’absence de Nic Claxton modifie directement la rotation intérieure. Jalen Smith semble désormais le mieux placé pour débuter au poste de pivot, alors que Toronto pourra compter sur Jakob Poeltl et Collin Murray-Boyles pour peser dans la raquette.

À Toronto, Nate Bittle est forfait en raison d’une blessure au pied. Son absence devrait toutefois avoir peu de conséquences sur la rotation, où ce joueur sous contrat two-way tient une place secondaire.

Malgré une légère douleur à la cheville durant la préparation, Matas Buzelis ne figure pas parmi les joueurs annoncés absents. Il devrait débuter à l’aile, aux côtés du rookie Caleb Wilson.

Les Bulls ont également réduit leur groupe cette semaine pour respecter la limite d’effectif imposée par la NBA. Présents au camp d’entraînement, Orlando Robinson et Brandon Boston Jr. ne seront donc pas sur la feuille de match.

Les duels qui peuvent faire basculer Bulls – Raptors

Duels clés Kawhi Leonard face à la jeunesse de Chicago Kawhi Leonard TOR VS Caleb Wilson CHI 13,5 Points 15,8 3,0 Rebonds 4,4 Kawhi Leonard a inscrit 21 points en une seule mi-temps lors de son dernier test de pré-saison, et la défense de Chicago devra trouver comment limiter son influence. Le rookie Caleb Wilson, qui évolue principalement à l’aile forte, pourrait le croiser sur certaines séquences, sans être nécessairement son défenseur attitré. Meneurs face à face Josh Giddey CHI VS Immanuel Quickley TOR 9,0 Points 12,3 6,2 Passes 5,0 Dans ce type de rencontre inaugurale, la capacité des meneurs à dicter le tempo peut faire la différence. Chicago s’en remettra notamment à Josh Giddey, principal organisateur de son attaque depuis le début de la préparation.

Le retour de Kawhi Leonard est la grande attraction de cette rencontre. Face à lui, Chicago opposera notamment l’énergie de Caleb Wilson, même si les deux joueurs ne devraient pas systématiquement être directement associés en défense.

Caleb Wilson entame sa première saison en NBA après avoir dominé la pré-saison des Bulls aux rebonds et aux points, une occasion de mesurer son impact face à un adversaire nettement plus expérimenté.

À la mène, Josh Giddey et Immanuel Quickley donneront le ton dans la gestion du rythme, et leur capacité à limiter les pertes de balle sera particulièrement importante, Chicago en ayant commis davantage que Toronto la saison passée.

La complicité d’Immanuel Quickley avec Jakob Poeltl dans le jeu à deux reste un pilier de l’attaque placée de Toronto, et elle sera de nouveau sollicitée pour ce lancement de saison.

Paris sur les performances individuelles à suivre

Paris sur les performances individuelles Josh Giddey CHI Passes décisives Plus de 5,5 6,2 Pré-saison (5 matchs) Depuis le départ de Coby White, Josh Giddey s’est imposé comme le principal moteur de l’attaque des Bulls. Il a franchi ce seuil à trois reprises en cinq rencontres de préparation. RJ Barrett TOR Points marqués Plus de 16,5 18,3 Pré-saison (4 matchs) RJ Barrett a été le meilleur marqueur des Raptors en pré-saison. Son volume de tirs reste toutefois à surveiller avec le retour de Kawhi Leonard et son association avec Scottie Barnes. Scottie Barnes TOR Points marqués Plus de 14,5 16,3 Pré-saison (4 matchs) Scottie Barnes a terminé la saison passée par un triple-double et profite d’un secteur intérieur avec un net avantage de taille sur celui de Chicago.

Trois confrontations la saison passée, et un Toronto sans partage

Confrontations directes Raptors 139-109 Bulls Chicago Raptors 110-101 Bulls Chicago Raptors 123-107 Bulls Toronto

Les Raptors ont pris le dessus sur les Bulls lors de leurs trois duels la saison dernière, avec notamment un large succès de trente points à Chicago en mars.

Le déplacement de février avait donné lieu au match le plus disputé, Toronto s’imposant de neuf points. Lors des deux autres rencontres, l’écart final avait atteint au moins dix points.

Ces précédents servent toutefois surtout de repères historiques : les nombreux changements intervenus dans les deux effectifs limitent leur pertinence pour évaluer cette ouverture de saison.

Notre pronostic pour Bulls – Raptors

Pronostics Écart Raptors -8,5 1,88 L’avantage du terrain, l’arrivée de Kawhi Leonard et l’absence de Nic Claxton donnent des arguments à Toronto, sans garantir une victoire de neuf points ou plus. Total Plus de 235,5 points Le rythme élevé de Chicago (103,2 possessions) et ses difficultés défensives peuvent favoriser un match offensif, même si la défense de Toronto rend ce seuil ambitieux. Perf. joueur Josh Giddey plus de 5,5 passes décisives Il a franchi ce seuil à trois reprises en cinq matchs de préparation, même si la défense de Toronto représente un adversaire plus exigeant. Perf. joueur RJ Barrett plus de 16,5 points Sa moyenne de 18,3 points en préparation soutient cette hypothèse, mais l’arrivée de Kawhi Leonard peut aussi redistribuer les tirs. Combiné Raptors -8,5 + Plus de 235,5 points Le scénario exige à la fois une victoire de Toronto d’au moins neuf points et un total supérieur à 235,5 points : deux conditions distinctes, donc un pari plus risqué.

Score prédit Raptors 124-112 Bulls Écart prédit : 12 points · Total prédit : 236

La profondeur d’effectif de Toronto, l’avantage du terrain et le retour de Kawhi Leonard en font le favori de ce match d’ouverture. L’absence de Nic Claxton pourrait aussi peser dans la bataille intérieure.

Le rythme de Chicago peut favoriser un score élevé, mais la solidité défensive des Raptors incite à rester prudent sur le total de points. Le scénario privilégié reste une victoire de Toronto.

Paris sportifs : quels sont les risques ?