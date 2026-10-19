Lauri Markkanen veut enfin briser la malédiction des playoffs

Dix ans après son arrivée en NBA, Lauri Markkanen n’a toujours pas disputé le moindre match de playoffs dans la Grande Ligue. Avec 492 rencontres disputées en saison régulière, il est, derrière Miles Bridges (501), le deuxième joueur en activité avec le plus de matches joués sans prendre part à la postseason. Il est même celui qui a inscrit le plus de points sans jamais goûter aux playoffs !

Il faut dire que le Finlandais n’a jamais vraiment été très bien entouré. Son début de carrière aux Bulls a eu lieu pendant une période de transition pour la franchise, avant une saison à Cleveland, conclue par une élimination au play-in. Quant au Jazz, où il a changé de statut, il est en reconstruction depuis son arrivée à l’intersaison 2022. Une statistique peu flatteuse qui n’a toutefois pas de quoi le perturber.

« Je pense que ça ne s’est tout simplement jamais présenté pour moi », a-t-il confié au Salt Lake Tribune. « J’ai fait partie d’équipes qui n’ont pas connu autant de succès qu’espéré, où l’alchimie entre les joueurs n’a peut-être pas aussi bien fonctionné qu’on l’aurait souhaité, ou qui ont été confrontées à des blessures. Évidemment, j’ai envie de disputer les playoffs chaque année, mais jusqu’à présent, je n’en ai pas eu l’occasion. Cela dit, ce n’est pas quelque chose qui me met une pression supplémentaire sur les épaules à l’approche de cette saison. »

Et le Finlandais refuse de laisser cette disette résumer sa carrière. « Cela fait partie de mon histoire, mais ça ne doit pas forcément en définir la fin. »

« On peut accomplir de grandes choses »

D’autant plus que cette disette pourrait enfin prendre fin lors de l’exercice à venir. En effet, la dynamique semble s’inverser du côté de Salt Lake City. Avec l’acquisition de Jaren Jackson Jr. il y a quelques mois, et de Darryn Peterson à la dernière Draft, le Jazz possède des arguments pour viser plus haut sous les ordres de Will Hardy.

L’arrivée de l’ancien défenseur de l’année doit notamment permettre à Utah de franchir un cap défensif, tout en offrant à Lauri Markkanen un partenaire de premier plan dans la raquette. Reste à transformer ce potentiel en victoires, après plusieurs saisons passées dans les profondeurs de la conférence Ouest.

« Moi aussi, je veux gagner. Nous le voulons tous », a déclaré le coach. « Quand les victoires ne sont pas au rendez-vous, cela engendre une frustration collective. Mais nous avons fait en sorte de communiquer et de prendre conscience qu’une colère mal dirigée peut être dangereuse. Nous n’allons pas passer nos nerfs sur les membres de notre propre groupe. Nous voulons tous gagner, et devenir un jour une équipe capable de jouer le titre. »

Un optimisme partagé par Lauri Markkanen, qui compte bien assumer les ambitions retrouvées du Jazz.

« Nous sommes vraiment optimistes concernant notre groupe et nous pensons sincèrement que nous pouvons accomplir de grandes choses », a-t-il déclaré. « Évidemment, j’ai une certaine expérience puisque j’entame ma dixième saison. Je sais donc aussi que chaque année apporte son lot de défis. On ne peut pas prévoir à quoi ils vont ressembler, mais je pense que nous nous préparons tous du mieux possible, en restant positifs et en travaillant ensemble. Je trouve que l’ambiance dans notre vestiaire est vraiment saine et que nous communiquons très bien avec le staff technique. Nous sommes prêts à nous lancer. »

Lauri Markkanen aux portes du Top 10

Avec ses 492 matches de saison régulière sans la moindre apparition en playoffs, Lauri Markkanen occupe actuellement la 12e place d’un classement historique dominé par Tom Van Arsdale.

L’ancien All-Star a en effet disputé 929 rencontres entre 1965 et 1977 sans jamais découvrir la postseason ! À noter que son frère jumeau, Dick Van Arsdale, a quant à lui atteint les Finals NBA en 1976 avec Phoenix.