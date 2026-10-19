Aux Pistons, J.B. Bickerstaff va devoir faire des déçus

Seize joueurs avec au moins 9 minutes de jeu en moyenne. Comme le veut l’usage en présaison, les Pistons ont, comme un peu partout au sein de la ligue, largement fait tourner leur effectif lors de leurs matchs de préparation. Cette ouverture témoigne également de la confiance du staff dans un effectif renforcé cet été.

« On répète sans cesse que chacun doit montrer ce dont il est capable pour saisir sa chance. Heureusement pour moi, je n’ai pas à prendre ces décisions. C’est ce que nous répétons à notre équipe : on a de la profondeur. On peut s’appuyer sur plusieurs joueurs et compter sur eux selon les circonstances », affiche Jarrett Jack, désormais adjoint de J.B. Bickerstaff.

Cette profondeur d’effectif a déjà fait ses preuves la saison passée. Quand Cade Cunningham et Jalen Duren se sont retrouvés sur la touche, Daniss Jenkins et Paul Reed ont assuré la relève avec brio. De nouveaux éléments recrutés cet été, Taurean Prince et Isaiah Joe, se tiennent prêts à en faire autant cette saison.

Une concurrence particulièrement forte sur les ailes

Les deux recrues seront en concurrence avec Duncan Robinson et Kevin Huerter, tandis que Javonte Green et Ron Holland pourront relayer John Collins, amené à remplacer Tobias Harris, et Ausar Thompson. En comptant également le rookie Ebuka Okorie, J.B. Bickerstaff pourrait s’appuyer sur une rotation de 13 joueurs.

Mais tous ne pourront évidemment pas bénéficier d’un temps de jeu régulier. La concurrence s’annonce particulièrement rude sur les postes extérieurs, où J.B. Bickerstaff devra notamment arbitrer entre les qualités défensives de certains et l’adresse à 3-points des autres.

Autrement dit, les choix du coach pourraient faire des déçus. « Nos joueurs respectent le talent de chacun dans le vestiaire et ils savent que n’importe lequel d’entre eux peut être appelé à jouer. Ce n’est pas forcément parce qu’un joueur ne donne pas satisfaction. Il peut simplement s’agir de proposer un profil différent, avec des qualités différentes », cherche à temporiser Jack.

On rappellera que le banc des Pistons était dans le Top 5 des plus performants du championnat l’an dernier (« Offensive Rating » et « Net Rating »), avant une baisse de régime durant les playoffs. Tout l’enjeu pour J.B. Bickerstaff sera donc de préserver cette force collective, tout en resserrant sa rotation.