L’agent de Miles McBride garde la porte ouverte aux Knicks

Heureusement pour lui, une prolongation de contrat ne se joue pas sur quelques matchs de présaison. Miles McBride vient en effet de terminer la sienne avec une production famélique à 5.2 points pour seulement 28% de réussite (22% de loin) en cinq apparitions…

Une reprise difficile pour l’arrière, qui n’est pas parvenu à trouver un terrain d’entente avec les Knicks cet été pour une prolongation de contrat. On rappelle que celui-ci entame sa dernière saison à moins de 4 millions de dollars, un salaire qui ne reflète clairement plus son rendement sur le parquet.

Depuis, les Knicks ont décidé de mettre en pause les négociations pour les prolongations de contrat visées par plusieurs joueurs de l’équipe, dont Karl-Anthony Towns, Josh Hart et Miles McBride donc. Son agent, Mark Bartelstein, reste toutefois optimiste quant à une issue favorable, mais plus tard.

« Il faut être deux pour conclure un accord. Si les Knicks ne sont pas prêts à prolonger des joueurs pour le moment, alors il faut se retrousser les manches et faire une grande saison. Il sera free agent cet été, mais on verra. On a d’excellentes relations avec (le président) Leon Rose et la direction. Des opportunités pourraient se présenter en cours de saison, peut-être dans un avenir proche », explique-t-il sur SiriusXM NBA Radio.

Le risque d’un départ sans contrepartie

Sans préciser pour autant si des discussions se poursuivent en coulisses à l’heure actuelle. Alors que les Knicks veulent rester sous le deuxième apron tout en conservant leur noyau de joueurs cadres, il sera difficile de disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour offrir un contrat conséquent à un remplaçant.

Dans ces conditions, l’hypothèse d’un transfert de Miles McBride pourrait finir par se poser, les Knicks prenant autrement le risque de le perdre sans contrepartie l’été prochain. Le joueur de 26 ans ne devrait pas manquer de sollicitations, car il sort de sa meilleure saison en carrière avec 12 points de moyenne, tout en ayant eu un impact sur la route du titre en playoffs.

« Il a largement contribué aux progrès de cette franchise au cours des trois ou quatre dernières années. Il en a été le 6e homme. Beaucoup de gens ignorent à quel point il était diminué par les blessures lors des derniers playoffs. Il avait subi une opération des abdominaux qui l’avait éloigné des terrains quelques mois. Il est revenu alors qu’il n’avait pas encore retrouvé tous ses moyens », souligne son agent, comme pour mieux défendre son dossier.

Miles McBride Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 40 9.3 29.6 25.0 66.7 0.1 1.0 1.1 1.0 1.1 0.4 0.1 0.0 2.2 2022-23 NYK 64 11.9 35.8 29.9 66.7 0.2 0.6 0.8 1.1 0.9 0.6 0.4 0.1 3.5 2023-24 NYK 68 19.5 45.2 41.0 86.0 0.5 1.0 1.5 1.7 1.6 0.7 0.4 0.1 8.3 2024-25 NYK 64 24.9 40.6 36.9 81.3 0.7 1.8 2.5 2.9 1.7 1.0 0.6 0.3 9.5 2025-26 NYK 41 26.3 42.3 41.3 78.7 0.6 1.9 2.4 2.6 1.7 0.9 0.8 0.2 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.