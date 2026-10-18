Enfin l’heure du déclic offensif pour Ryan Dunn ?

Lors de ses deux premières saisons en NBA, Ryan Dunn a surtout marqué les esprits en défense. Par son énergie et ses qualités athlétiques, l’ailier a ainsi vite trouvé sa place dans la rotation des Suns. Mike Budenholzer avait même tenté de l’installer dans le cinq de départ lors de sa saison rookie, avant de le faire revenir sur le banc.

Ses limites offensives avaient notamment freiné sa progression dans une équipe qui comptait à l’époque Devin Booker, Bradley Beal et Kevin Durant dans ses rangs. Pourtant, à l’aube de sa troisième saison en NBA, Ryan Dunn semble avoir franchi un cap dans ce domaine, à en croire ses coéquipiers et son entraîneur.

« Je pense qu’il commence à comprendre où sont ses spots sur le terrain », souligne Jordan Goodwin. « Il est impeccable. Il prend des rebonds, rentre ses tirs à 3-points. Il fait tout ce qu’il faut en ce moment. »

Des progrès attendus à 3-points

Reste à savoir si l’ailier pourra réellement sanctionner à 3-points lorsque la saison va reprendre. Le tir à longue distance a en effet été l’une de ses principales faiblesses, avec seulement 32 % de réussite en carrière…

Mais sa progression offensive ne passera pas uniquement par son adresse extérieure. En apprenant à mieux se déplacer sans ballon et à couper vers le cercle, Ryan Dunn pourrait aussi profiter de ses qualités athlétiques pour devenir une menace plus régulière près du panier.

« Tout le monde dans cette équipe est là pour gagner », souligne-t-il. « Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Pour moi, le plus important, c’est de voir tout le monde réussir en tant qu’équipe. J’essaie de faire mon travail et d’être compétitif, mais je veux surtout gagner collectivement. »

À la lutte avec Rasheer Fleming ?

Au terme des cinq matchs de présaison, Jordan Ott semble s’orienter vers une rotation à dix joueurs, laissant entrevoir une concurrence entre Ryan Dunn et Rasheer Fleming pour obtenir des minutes sur les ailes.

Si Rasheer Fleming présente davantage de garanties à 3-points, il n’offre pas encore la même assurance défensive que Ryan Dunn. Il ne serait donc pas surprenant de voir Jordan Ott adapter les minutes de ses deux joueurs selon les confrontations et les besoins de son équipe.

Pour Ryan Dunn, l’enjeu sera surtout de ne plus devenir un handicap offensif lorsqu’il est sur le parquet. Car ses qualités défensives sont déjà suffisamment précieuses pour lui permettre de peser dans la rotation.

« Il a fait une bonne présaison », saluait d’ailleurs l’entraîneur au sujet de son ailier. « Son activité, sa longueur, ses qualités athlétiques et sa rapidité latérale peuvent réellement peser sur les joueurs adverses qui ont le ballon. Maintenant, il apprend à couper et il a amélioré son tir pour être impactant des deux côtés du terrain. »

Ryan Dunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHO 74 19.1 43.0 31.1 48.7 1.2 2.4 3.6 0.8 2.2 0.6 0.5 0.5 6.9 2025-26 PHO 70 19.4 45.3 33.1 48.9 1.4 2.8 4.2 1.5 1.9 0.9 0.8 0.4 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.