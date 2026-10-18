Les Knicks sacrifient Bruce Brown pour garder James Wiseman

Après avoir libéré Drew Eubanks, Tony Bradley et Ochai Agbaji en cours de semaine, New York a officiellement coupé un autre joueur invité à participer au camp d’entraînement : Bruce Brown.

C’est un sacré déclassement pour l’arrière/ailier polyvalent de 30 ans, champion NBA avec Denver en 2023, et qui s’était ensuite engagé avec Indiana pour un lucratif contrat de 45 millions de dollars sur deux ans.

Envoyé à Toronto au bout de six mois, il a ensuite terminé la saison 2024/25 à New Orleans avant de revenir à Denver pour une saison à 3 millions de dollars…

Trois ans après avoir joué un rôle précieux dans le sacre des Nuggets grâce à son profil « all-around », capable d’évoluer sur plusieurs postes, le voilà sans contrat à quelques jours de la reprise. Un contraste saisissant pour un joueur qui semblait avoir trouvé sa place parmi les meilleurs « role players » de la ligue.

James Wiseman va-t-il lancer sa carrière ?

En raison des contraintes financières liées au « second apron », qui limitent leur marge de manœuvre pour compléter l’effectif, les Knicks devaient trancher pour attribuer leur 14e contrat standard. Et la logique sportive semble avoir prévalu puisque, d’après Shams Charania, c’est James Wiseman qui tiendrait la corde.

Un choix logique puisque les champions en titre manquaient de profondeur au poste 5 derrière Karl-Anthony Towns et Andre Drummond. Ce dernier remplace numériquement Mitchell Robinson, parti aux Celtics, tandis que James Wiseman devrait prendre la place d’Ariel Hukporti (désormais aux Sixers), en qualité de troisième pivot au sein de l’effectif de Mike Brown.

Si la présaison des Knicks n’a pas vraiment été convaincante, James Wiseman a profité de ses passages sur le terrain pour se montrer, signant notamment 18 points et 10 rebonds en 23 minutes lors du match où il a bénéficié du plus gros temps de jeu, mardi soir à Toronto (défaite 148-98).

À l’inverse de Bruce Brown, le pivot de 25 ans voit donc sa situation s’éclaircir. Après deux saisons quasiment blanches, marquées notamment par une rupture du tendon d’Achille et seulement cinq matchs disputés avec les Pacers, l’ancien 2e choix de la Draft 2020 tient de son côté une belle occasion de (re)lancer sa carrière.

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GSW 39 21.4 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 GSW/DET 45 19.3 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2023-24 DET 63 17.3 61.3 0.0 70.6 1.7 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.0 0.6 7.1 2024-25 IND 1 4.6 50.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2025-26 IND 4 14.6 60.0 0.0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 2.5 0.0 1.3 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.