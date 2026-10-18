Jarrett Allen, l’art du sacrifice au service des Cavaliers

Jarrett Allen connaît son rôle sur le bout de ses longs doigts. Au fil de sa carrière, le pivot des Cavaliers a montré qu’il pouvait exceller dans son registre, par sa défense d’abord et la force de dissuasion qu’il représente pour les adversaires, mais aussi par ses qualités de finisseur près du cercle en attaque.

Même s’il est conscient de ses qualités, le natif d’Austin n’est pas du genre à tirer la couverture à lui. Au contraire, c’est aussi par son opportunisme et sa capacité à « grappiller les miettes » qu’il est devenu un pivot précieux, particulièrement à Cleveland, dans le dispositif de Kenny Atkinson autour de James Harden, Donovan Mitchell et Evan Mobley, identifiés comme les principaux atouts offensifs des Cavs. Un état d’esprit que l’intéressé résume en un mot : le sacrifice.

« Pour moi, c’est une question de sacrifice dans mon rôle, et c’est tout simplement ma façon d’être », a-t-il confié à HoopsHype. « Ce ne serait pas si facile de faire des sacrifices si ce n’était pas pour des gens bien. Ils ne jouent pas de manière égoïste et ne cherchent pas à briller aux dépens des autres. Ils partagent un objectif commun : que chacun réussisse et que l’équipe gagne. Ça facilite ma tâche, qui consiste à faire progresser tout le monde, d’autant plus qu’ils ont encore énormément de potentiel à libérer. »

Dans cette optique, Jarrett Allen aborde la saison à venir, la dixième de sa carrière, exactement de la même façon que les précédentes, en plaçant l’objectif collectif au-dessus de toute ambition personnelle.

« Mon objectif a toujours été de donner le meilleur de moi-même dans mon rôle », a-t-il ajouté. « Où que cela me mène. Si mon équipe ne gagne pas, j’ai l’impression que je dois me mobiliser et faire mieux de mon côté. Je ne me suis jamais vraiment fixé d’objectifs précis. J’essaie simplement de donner le meilleur de moi-même. »

Accompagner et tirer ce groupe vers le haut

L’une des particularités de Cleveland réside aussi dans son association avec Evan Mobley au poste 4. Sur ce point également, Jarrett Allen est catégorique : son coéquipier passe avant lui, d’autant que sa progression représente l’une des clés pour permettre aux Cavaliers de franchir un cap.

« On va trouver un moyen d’aider Evan à surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur son chemin. Mon rôle est de l’aider à aller de l’avant », a-t-il ainsi ajouté.

Pour franchir ce fameux cap, il faudra encore du temps. L’arrivée de James Harden et le départ de Darius Garland ont demandé des réajustements. Cette première saison complète avec le quatuor Harden-Mitchell-Mobley-Allen permettra d’y voir plus clair sur les ambitions de Cleveland, notamment face aux deux derniers champions NBA, Oklahoma City et New York, qui ont su développer une véritable cohésion collective pour atteindre le sommet.

« L’expérience », a-t-il cité parmi les points à améliorer pour se rapprocher de ces deux franchises. « Si vous regardez ces gars-là, ils jouent ensemble depuis bien plus longtemps que nous. J’ai vu une statistique selon laquelle Evan, Donovan, James et moi n’avons joué ensemble qu’une centaine de minutes environ l’année dernière. C’est fou quand on pense au peu de temps que ça représente sur 82 matchs, ou sur la trentaine de matchs que James a disputés ici. Si on développe cette expérience ensemble, si on veille à ce que tout se passe bien et qu’on comble toutes les lacunes, je pense que ce sera la clé. »

Pour Jarrett Allen, le défi sera donc autant de trouver les bons automatismes avec ses partenaires que de continuer à s’effacer lorsque la situation l’exige. Une philosophie qu’il a déjà parfaitement intégrée.

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BRO 72 20.0 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BRO 80 26.2 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BRO 70 26.5 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 BRO/CLE 63 29.6 61.8 31.6 70.3 3.1 6.9 10.0 1.7 1.5 0.5 1.6 1.4 12.8 2021-22 CLE 56 32.3 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 32.6 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 31.7 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 2024-25 CLE 82 28.0 70.6 0.0 71.8 2.6 7.1 9.7 1.9 1.5 0.9 1.2 0.9 13.5 2025-26 CLE 56 27.1 63.8 10.0 70.9 2.6 5.9 8.5 1.8 1.7 1.0 1.3 0.8 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.