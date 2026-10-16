Au Heat, Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis n’ont rien perdu de leurs automatismes

La défense des Nets était déjà aux abois quand Giannis Antetokounmpo a atteint le cœur de la raquette. Sa fixation bien exécutée, le Grec pouvait servir Bobby Portis, laissé ouvert dans le coin à 3-points.

L’intérieur remplaçant allait sanctionner une première fois, avant d’en faire autant sur la possession suivante dans le corner opposé. Il finira sa soirée avec 12 points à 5/8 aux tirs, avec 3 passes et 2 rebonds en 24 minutes de jeu.

« Il faut choisir son poison. On ne peut pas tout défendre. Certaines équipes pensent que Bobby ne sait pas rentrer ses tirs lorsqu’il est démarqué. Mais si j’étais à sa place, j’adorerais ça. J’adorerais ça. Mais Bobby restera fidèle à lui-même. Il continuera à rentrer ses tirs. Il apportera toujours cette intensité », décrit Giannis Antetokounmpo.

Et cette adresse longue distance dont l’ancien 6e homme des Bucks est devenu un spécialiste. La saison passée, il tournait carrément à 45.6% de réussite derrière l’arc, sa meilleure marque en carrière…

Alors que Portis est le pilier du second cinq du Heat durant la présaison, Erik Spoelstra, veille à faire revenir Antetokounmpo sur le parquet pour qu’il partage du temps de jeu avec son ancien coéquipier des Bucks. L’intérêt ? Faire parler les automatismes entre deux hommes qui ont porté le maillot des Bucks ensemble pendant six ans.

Encore en quête de repères

Autrement dit, les fixations-passes du Grec, Portis connaît déjà très bien. « C’est un joueur avec qui j’ai évolué pendant de très nombreuses années. Il sait exactement quand j’ai le ballon, comment je joue et où il pourra se démarquer », remarque le double MVP, selon qui son coéquipier est encore à la recherche de repères au sein de leur nouvelle équipe dans l’ensemble.

« J’ai joué avec lui, mais il essaie encore de comprendre le système. Une fois qu’il le maîtrisera, il représentera une grosse menace pour notre équipe », vise le natif d’Athènes, comme pour mieux rappeler la valeur de son compagnon de 31 ans, qui tournait encore à près de 14 points de moyenne la saison passée.

« En général, on veut que nos pivots soient présents dans la raquette. Mais quand on a des pivots capables de sanctionner l’adversaire grâce à leur adresse et qui écartent bien le jeu, toutes les défenses doivent revoir leur organisation. Bobby et Giannis ont une excellente connexion. Depuis plusieurs années, Giannis sait le trouver dans les coins, notamment dans le coin droit », a déjà remarqué Erik Spoelstra.

Ce dernier ne va donc pas se priver d’exploiter cette relation déjà existante, même s’il veut aussi voir Bobby Portis jouer sur ses autres qualités. « Il est aussi bon dans ses coupes vers le panier. Cet aspect de son jeu est sous-estimé. On doit simplement corriger certaines choses. On ne veut pas que les joueurs restent constamment en périphérie. Je ne m’en fais pas pour autant. Je sais que ça prendra du temps », termine d’ailleurs le coach.

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 17.8 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 15.6 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.3 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 22.5 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 CHI/WAS 50 26.0 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2019-20 NYK 66 21.1 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 20.8 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28.2 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.3 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26.0 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 24.5 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 49 25.4 46.6 36.5 83.6 1.8 6.6 8.4 2.1 1.9 0.7 1.2 0.5 13.9 2025-26 MIL 67 24.2 48.8 45.6 70.6 1.3 5.1 6.4 1.6 1.6 0.6 1.0 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.