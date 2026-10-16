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Les Rockets corrigent le Thunder

Publié le 16/10/2026 à 7:21 Twitter Facebook

NBA – Grâce à un 20-0 dès le premier quart-temps puis à un dernier acte à sens unique, les Rockets ont largement dominé le Thunder (116-89).

bogdan bogdanovicLa rotation de Houston semblait déjà bien définie autour de Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson, Fred VanVleet, Jabari Smith Jr., Tari Eason, Reed Sheppard, Steven Adams et Marcus Smart. Mais Bogdan Bogdanovic entend bien obliger Ime Udoka à élargir son groupe à dix joueurs.

Pour sa dernière rencontre de présaison, le Serbe a parfaitement répondu aux besoins des Rockets, et son adresse extérieure et ses déplacements sans ballon ont fait des dégâts face au Thunder, battu pour la quatrième fois en cinq matchs de préparation.

Houston frappe fort

Les Rockets n’ont pas attendu longtemps pour prendre le contrôle de la rencontre. Sous l’impulsion d’Amen Thompson, auteur de dix points en huit minutes, les Texans ont infligé un terrible 20-0 à leurs adversaires.

Oklahoma City a complètement déjoué dans ce premier quart-temps, terminé à 6/26 au tir et 1/12 derrière l’arc. Shai Gilgeous-Alexander a bien inscrit sept points, mais il n’a pas pu empêcher Houston de prendre 18 longueurs d’avance après douze minutes (33-15).

Alperen Sengun a ensuite assuré la continuité dans la raquette avec ses 10 points et 6 rebonds. A la finition comme à la création, le Turc a permis aux Rockets de conserver la maîtrise du jeu, malgré le réveil du tandem Gilgeous-Alexander – Jalen Williams.

Le Thunder est ainsi revenu à sept longueurs à la pause (54-47), avec 13 points pour « SGA » et 12 pour Jalen Williams.

Le Thunder revient sans renverser le match

OKC a continué à résister au retour des vestiaires. Jalen Williams a confirmé ses bonnes dispositions pour terminer avec 18 points et 7 rebonds à 7/14 au tir. Shai Gilgeous-Alexander a ajouté 17 points et 3 passes décisives, mais son impact collectif est resté limité, comme l’illustre son +/- de -24.

Houston a conservé dix points d’avance à l’issue du troisième quart-temps (79-69), avant de remettre un brutal coup d’accélérateur. Avec les cadres du Thunder laissés sur le banc, le dernier acte a rapidement tourné à la démonstration.

Arrivé pour être un joker, Bogdan Bogdanovic a donc profité de la soirée pour rappeler toute sa valeur. L’ancien Clipper a inscrit 15 points en réussissant 5 de ses 8 tentatives à 3-points. Habitué à ce rôle, Tari Eason a également apporté son énergie avec 12 points à 5/7 au tir, tandis que Reed Sheppard a compilé 11 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Les Rockets ont remporté le dernier quart-temps 37-20 pour transformer leur victoire en correction (116-89).

Houston boucle ainsi sa présaison avec deux victoires en trois rencontres et recevra Dallas pour son premier match de saison régulière. Oklahoma City termine sa préparation avec un bilan de quatre défaites pour une seule victoire avant de se rendre à San Antonio mardi soir.

Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Isaiah Hartenstein 19 3/7 0/1 0/0 2 6 8 1 1 0 0 0 -16 6 11
Alex Caruso 16 1/4 0/2 1/1 1 2 3 2 1 0 0 0 -7 3 5
Shai Gilgeous-Alexander 26 5/12 2/5 5/5 0 1 1 3 1 0 1 1 -24 17 14
Jalen Williams 25 7/14 2/5 2/2 1 6 7 0 0 0 0 1 -1 18 19
Ajay Mitchell 24 3/10 0/4 1/2 1 2 3 1 0 1 3 0 -1 7 1
Brooks Barnhizer 12 4/5 0/1 1/2 0 1 1 2 4 0 2 0 -17 9 8
Andrew Holifield 12 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 2 1
Christoph Tilly 8 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 2 0 -11 0 1
Aday Mara 21 3/4 0/0 0/0 2 7 9 2 2 0 4 1 -9 6 13
Kenrich Williams 15 2/5 0/3 0/0 2 4 6 2 1 0 2 0 -10 4 7
Jared McCain 21 3/13 0/8 2/2 0 6 6 0 1 2 0 0 +8 8 6
Anthony Pritchard 6 0/1 0/0 0/0 0 3 3 2 0 0 2 0 -11 0 2
Josh Dix 15 2/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -12 4 2
Bennett Stirtz 21 2/8 1/5 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 -7 5 2
Total 36/88 5/36 12/14 9 40 49 19 13 3 17 3 89

 
Houston RocketsHouston Rockets Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 16 4/10 0/4 3/3 0 0 0 1 0 0 0 0 +14 11 6
Jabari Smith Jr. 19 2/10 0/5 0/0 1 5 6 0 2 0 0 0 +14 4 2
Alperen Sengun 24 7/11 0/2 0/0 4 3 7 5 2 1 3 2 +14 14 22
Fred VanVleet 29 3/13 1/9 0/0 1 5 6 8 1 2 0 1 +15 7 14
Amen Thompson 22 6/13 0/1 0/0 0 5 5 4 0 1 0 1 +10 12 16
Jae’Sean Tate 8 2/3 0/1 0/0 0 0 0 3 0 1 0 0 +10 4 7
Cameron Matthews 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 +4 0 2
Tari Eason 17 5/7 2/2 0/0 1 2 3 1 4 0 0 0 0 12 14
Isaiah Crawford 13 2/5 2/4 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 +5 7 2
Julian Phillips 5 2/3 2/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 +7 6 7
Clint Capela 11 1/2 0/0 0/3 2 1 3 1 1 0 0 1 -8 2 3
Oscar Tshiebwe 10 1/1 0/0 0/0 2 1 3 2 2 1 0 0 +13 2 8
Marcus Smart 12 0/3 0/3 0/0 0 2 2 2 1 1 2 0 +7 0 0
Bogdan Bogdanovic 16 5/9 5/8 0/0 2 4 6 1 0 1 0 0 +3 15 19
Quadir Copeland 6 0/0 0/0 1/3 0 0 0 1 1 0 1 0 +11 1 -1
Sean Pedulla 4 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 +9 3 5
Reed Sheppard 16 4/9 3/8 0/0 0 5 5 3 1 1 0 0 -6 11 15
Bruce Thornton 10 2/4 1/3 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 +13 5 5
Total 47/104 17/53 5/11 14 35 49 34 15 13 8 5 116

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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