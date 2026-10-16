Les Rockets corrigent le Thunder

La rotation de Houston semblait déjà bien définie autour de Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson, Fred VanVleet, Jabari Smith Jr., Tari Eason, Reed Sheppard, Steven Adams et Marcus Smart. Mais Bogdan Bogdanovic entend bien obliger Ime Udoka à élargir son groupe à dix joueurs.

Pour sa dernière rencontre de présaison, le Serbe a parfaitement répondu aux besoins des Rockets, et son adresse extérieure et ses déplacements sans ballon ont fait des dégâts face au Thunder, battu pour la quatrième fois en cinq matchs de préparation.

Houston frappe fort

Les Rockets n’ont pas attendu longtemps pour prendre le contrôle de la rencontre. Sous l’impulsion d’Amen Thompson, auteur de dix points en huit minutes, les Texans ont infligé un terrible 20-0 à leurs adversaires.

Oklahoma City a complètement déjoué dans ce premier quart-temps, terminé à 6/26 au tir et 1/12 derrière l’arc. Shai Gilgeous-Alexander a bien inscrit sept points, mais il n’a pas pu empêcher Houston de prendre 18 longueurs d’avance après douze minutes (33-15).

Alperen Sengun a ensuite assuré la continuité dans la raquette avec ses 10 points et 6 rebonds. A la finition comme à la création, le Turc a permis aux Rockets de conserver la maîtrise du jeu, malgré le réveil du tandem Gilgeous-Alexander – Jalen Williams.

Le Thunder est ainsi revenu à sept longueurs à la pause (54-47), avec 13 points pour « SGA » et 12 pour Jalen Williams.

Le Thunder revient sans renverser le match

OKC a continué à résister au retour des vestiaires. Jalen Williams a confirmé ses bonnes dispositions pour terminer avec 18 points et 7 rebonds à 7/14 au tir. Shai Gilgeous-Alexander a ajouté 17 points et 3 passes décisives, mais son impact collectif est resté limité, comme l’illustre son +/- de -24.

Houston a conservé dix points d’avance à l’issue du troisième quart-temps (79-69), avant de remettre un brutal coup d’accélérateur. Avec les cadres du Thunder laissés sur le banc, le dernier acte a rapidement tourné à la démonstration.

Arrivé pour être un joker, Bogdan Bogdanovic a donc profité de la soirée pour rappeler toute sa valeur. L’ancien Clipper a inscrit 15 points en réussissant 5 de ses 8 tentatives à 3-points. Habitué à ce rôle, Tari Eason a également apporté son énergie avec 12 points à 5/7 au tir, tandis que Reed Sheppard a compilé 11 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Les Rockets ont remporté le dernier quart-temps 37-20 pour transformer leur victoire en correction (116-89).

Houston boucle ainsi sa présaison avec deux victoires en trois rencontres et recevra Dallas pour son premier match de saison régulière. Oklahoma City termine sa préparation avec un bilan de quatre défaites pour une seule victoire avant de se rendre à San Antonio mardi soir.