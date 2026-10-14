Le Magic se venge méchamment des Cavaliers

Pour leur dernier match de présaison, les Cavaliers étaient venus à Orlando avec l’intention d’accroître le temps de jeu de leurs cadres. Mais face à un Magic revanchard, les hommes de Kenny Atkinson n’ont jamais vraiment trouvé leur rythme.

Franz Wagner a lancé la soirée en inscrivant 10 points à 4/6 au tir en cinq minutes, tandis que Paolo Banchero (24 points) a réussi ses trois premières tentatives pour ajouter rapidement 7 points. Malgré les initiatives de Peyton Watson, auteur notamment d’une grosse claquette à deux mains, Cleveland s’est retrouvé mené après douze minutes (35-28).

Orlando s’envole avant la pause

Le Magic a poursuivi son travail dans le deuxième quart-temps avec un 11-0 qui a porté son avance à +16. Donovan Mitchell a stoppé l’hémorragie avec un « floater », puis James Harden a inscrit un panier avec la faute face à Noah Penda.

Le passage de Cleveland en « small ball » a momentanément relancé les visiteurs, sans toutefois perturber durablement Orlando. Plus agressifs et plus précis, les Floridiens ont repris leurs distances pour compter 20 points d’avance à la pause.

Les chiffres témoignaient alors de leur domination : seulement 26% de réussite extérieure pour les Cavaliers et un énorme avantage du Magic au rebond (34-17).

Jusqu’à 31 points d’écart

La physionomie n’a pas changé au retour des vestiaires. Orlando a continué d’attaquer le cercle avec facilité tandis que Cleveland entamait la période à 3/10 au tir. L’écart a ainsi grimpé jusqu’à 31 points.

Symbole de cette soirée délicate, Franz Wagner (20 points, 8 passes) a subtilisé le ballon à James Harden avant d’aller conclure seul en contre-attaque. Donovan Mitchell a ensuite tenté d’accélérer la circulation du ballon et Evan Mobley s’est montré plus agressif, mais les Cavaliers accusaient toujours 25 longueurs de retard avant le dernier acte (108-83).

Meleek Thomas limite la casse

Mario Hezonja a profité du quatrième quart-temps pour retrouver de l’adresse, notamment à 3-points. A sept minutes du terme, Kenny Atkinson a définitivement rappelé ses joueurs de rotation pour lancer Meleek Thomas, Craig Porter Jr., Tyrese Proctor, Tristan Enaruna et Thomas Bryant.

Meleek Thomas s’est alors distingué par sa capacité à créer son tir, terminant la rencontre avec 14 points. Une maigre consolation pour Cleveland, battu 132-116 après avoir manqué d’intensité pendant une grande partie du match.

Seul Cavalier à évoluer à son vrai niveau, Donovan Mitchell termine avec 15 points et 8 passes décisives, tandis qu’Evan Mobley compile 14 points, 5 rebonds et 2 contres. En revanche, James Harden a souffert à 3 sur 12 aux tirs et trois ballons perdus.