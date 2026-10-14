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Le Magic se venge méchamment des Cavaliers

Publié le 14/10/2026 à 6:53 Twitter Facebook

NBA – Deux jours après leur défaite dans l’Ohio, le Magic a nettement dominé des Cavaliers peu concernés  (132-116). Franz Wagner et Paolo Banchero ont donné le ton dès le premier quart-temps.

magic cavaliers

Pour leur dernier match de présaison, les Cavaliers étaient venus à Orlando avec l’intention d’accroître le temps de jeu de leurs cadres. Mais face à un Magic revanchard, les hommes de Kenny Atkinson n’ont jamais vraiment trouvé leur rythme.

Franz Wagner a lancé la soirée en inscrivant 10 points à 4/6 au tir en cinq minutes, tandis que Paolo Banchero (24 points) a réussi ses trois premières tentatives pour ajouter rapidement 7 points. Malgré les initiatives de Peyton Watson, auteur notamment d’une grosse claquette à deux mains, Cleveland s’est retrouvé mené après douze minutes (35-28).

Orlando s’envole avant la pause

Le Magic a poursuivi son travail dans le deuxième quart-temps avec un 11-0 qui a porté son avance à +16. Donovan Mitchell a stoppé l’hémorragie avec un « floater », puis James Harden a inscrit un panier avec la faute face à Noah Penda.

Le passage de Cleveland en « small ball » a momentanément relancé les visiteurs, sans toutefois perturber durablement Orlando. Plus agressifs et plus précis, les Floridiens ont repris leurs distances pour compter 20 points d’avance à la pause.

Les chiffres témoignaient alors de leur domination : seulement 26% de réussite extérieure pour les Cavaliers et un énorme avantage du Magic au rebond (34-17).

Jusqu’à 31 points d’écart

La physionomie n’a pas changé au retour des vestiaires. Orlando a continué d’attaquer le cercle avec facilité tandis que Cleveland entamait la période à 3/10 au tir. L’écart a ainsi grimpé jusqu’à 31 points.

Symbole de cette soirée délicate, Franz Wagner (20 points, 8 passes) a subtilisé le ballon à James Harden avant d’aller conclure seul en contre-attaque. Donovan Mitchell a ensuite tenté d’accélérer la circulation du ballon et Evan Mobley s’est montré plus agressif, mais les Cavaliers accusaient toujours 25 longueurs de retard avant le dernier acte (108-83).

Meleek Thomas limite la casse

Mario Hezonja a profité du quatrième quart-temps pour retrouver de l’adresse, notamment à 3-points. A sept minutes du terme, Kenny Atkinson a définitivement rappelé ses joueurs de rotation pour lancer Meleek Thomas, Craig Porter Jr., Tyrese Proctor, Tristan Enaruna et Thomas Bryant.

Meleek Thomas s’est alors distingué par sa capacité à créer son tir, terminant la rencontre avec 14 points. Une maigre consolation pour Cleveland, battu 132-116 après avoir manqué d’intensité pendant une grande partie du match.

Seul Cavalier à évoluer à son vrai niveau, Donovan Mitchell termine avec 15 points et 8 passes décisives, tandis qu’Evan Mobley compile 14 points, 5 rebonds et 2 contres. En revanche, James Harden a souffert à 3 sur 12 aux tirs et trois ballons perdus.

Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarrett Allen 25 3/6 0/0 3/6 1 5 6 0 0 1 0 1 -16 9 11
Evan Mobley 27 6/14 2/6 0/2 2 3 5 0 2 1 1 2 -20 14 11
James Harden 27 3/12 1/5 6/6 0 0 0 2 2 1 3 0 -20 13 4
Donovan Mitchell 25 7/15 1/5 0/1 0 2 2 8 4 0 2 0 -16 15 14
Peyton Watson 24 3/7 1/5 3/3 3 1 4 2 1 1 2 2 -20 10 13
Mario Hezonja 21 4/10 2/4 2/2 1 5 6 2 2 2 0 0 -1 12 16
Tristan Enaruna 7 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +5 0 0
Riley Minix 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 1
Thomas Bryant 10 2/3 1/2 3/4 1 3 4 1 0 0 0 0 +7 8 11
Jaylon Tyson 25 5/9 1/3 1/2 0 3 3 1 1 0 1 0 -2 12 10
Craig Porter Jr. 18 0/0 0/0 3/4 0 4 4 3 2 1 1 0 +7 3 9
Tyrese Proctor 16 2/5 0/1 0/0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4 2
Meleek Thomas 13 6/9 2/3 2/2 2 1 3 0 4 1 1 0 -1 16 16
Total 41/91 11/35 23/32 10 28 38 21 19 9 12 5 116

 
Orlando MagicOrlando Magic Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 28 10/13 2/3 2/2 1 7 8 3 0 1 3 0 +19 24 30
Franz Wagner 22 7/10 1/2 5/6 1 3 4 8 0 2 1 0 +24 20 29
Wendell Carter Jr. 22 3/7 1/2 0/0 4 3 7 2 1 0 0 1 +21 7 13
Desmond Bane 26 3/12 2/9 0/1 0 2 2 3 5 1 1 0 +21 8 3
Jalen Suggs 13 3/4 3/4 0/0 0 5 5 2 2 1 1 0 +18 9 15
Kevin Knox II 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0 -2
Jamal Cain 13 1/3 0/1 0/0 0 2 2 2 0 1 1 0 -7 2 4
Malaki Branham 7 3/4 1/2 1/1 0 0 0 1 1 0 1 0 -5 8 7
Tristan da Silva 20 7/14 4/11 0/0 0 3 3 5 1 1 1 0 0 18 19
Noah Penda 19 2/4 1/3 0/0 1 3 4 2 1 1 3 1 +6 5 8
Goga Bitadze 19 5/7 0/0 4/5 1 5 6 0 5 1 1 0 0 14 17
Colin Castleton 7 2/4 1/1 0/0 0 4 4 0 1 0 1 0 -5 5 6
Jevon Carter 7 0/1 0/1 0/0 0 2 2 2 0 0 0 1 -11 0 4
JD Davison 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 0 0
Alex Morales 7 0/2 0/1 2/2 1 2 3 0 1 0 0 0 -5 2 3
Jase Richardson 23 4/10 0/3 2/2 3 1 4 4 4 0 0 0 +2 10 12
Total 50/97 16/44 16/19 12 42 54 34 23 9 14 3 132

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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