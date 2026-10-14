Allisha Gray fait le maximum pour jouer les Finals

S’il y a une joueuse qui a dû se réjouir de voir son équipe observer une semaine de repos avant le début des WNBA Finals, c’est bien Allisha Gray ! Touchée à un doigt de la main gauche au début du Game 1 de la demi-finale face à New York, la meilleure marqueuse du Dream espère profiter de ce délai pour se remettre d’aplomb.

Ces derniers jours, Allisha Gray a tenté d’accélérer le processus, ESPN ayant indiqué qu’elle avait subi une « intervention mineure », sans pouvoir préciser de quoi il s’agissait, ni à quelle date elle avait eu lieu.

En revanche, Allisha Gray a été aperçue hier à l’entraînement, le temps d’une séance de tir, à la veille du départ de l’équipe pour la Californie. L’arrière sera du voyage. Reste à savoir si elle pourra tenir sa place pour le Game 1.

« Ça avance très bien », a-t-elle déclaré. « Pour l’instant, c’est au jour le jour. On verra bien. »

Un retour qui pourrait changer la donne

Allisha Gray avait déjà été annoncée incertaine pour le Game 3 remporté à New York vendredi soir, mais avait finalement été contrainte d’encourager ses coéquipières depuis le banc.

Même si Atlanta a su puiser dans ses ressources pour se surpasser en son absence, notamment grâce à Jordin Canada et Angel Reese, la présence d’Allisha Gray est forcément essentielle pour la dernière série. Car les Valkyries vont aborder ces WNBA Finals en favorites, après avoir sorti les championnes en titre de Las Vegas (3-0).

En 44 matchs de saison régulière, Allisha Gray a ainsi été la meilleure marqueuse de son équipe, avec 19 points de moyenne, accompagnés de 3,5 rebonds et 2,6 passes décisives. Elle avait également été la meilleure marqueuse du Dream lors du premier tour face à Washington (22 points de moyenne en deux matchs).

Autant dire que son retour serait un renfort de poids pour Atlanta, qui aura besoin de toutes ses armes offensives pour tenter de faire tomber Golden State.