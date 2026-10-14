Pelle Larsson a la tête dans le seau

Le voyage du Heat à Québec pour affronter Toronto, à l’occasion de son premier match de présaison, a été une réussite. Sauf pour Pelle Larsson. Si le match s’est très bien passé pour Miami, qui a pu présenter son tandem Antetokounmpo-Adebayo pour la première fois, et même pour l’arrière suédois, auteur de 13 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en seulement 11 minutes, la suite a été plus compliquée pour lui.

Le joueur de 25 ans a en effet traversé quelques jours difficiles. Absent lors du match suivant face aux Pelicans, il est revenu face à Minnesota ce week-end, mais n’a toutefois pas été en mesure de terminer la rencontre. La raison ? Des maux de tête persistants, qu’il attribue à une possible infection contractée pendant son séjour au Canada.

« Je ne sais pas vraiment. J’ai juste eu des maux de tête, donc j’ai dû attraper quelque chose quand on était au Québec, ou sur le chemin du retour, un truc comme ça. Depuis, je ne me sentais pas bien et j’ai pris quelques jours de repos. Je suis revenu, mais j’ai repris un peu trop vite », a-t-il ainsi confié. « Je n’ai peut-être pas pris ça au sérieux. J’ai essayé de tenir le coup, et maintenant, je prends les choses plus calmement. »

Des migraines quasiment sans interruption

La situation semble s’améliorer doucement, mais le joueur n’est pas encore en mesure d’assurer qu’il tiendra sa place ce soir face aux Nets, pour l’avant-dernier match de présaison des Floridiens. Une rencontre qui marquera également les débuts de Giannis Antetokounmpo au Kaseya Center.

« C’est difficile à dire, car je me sentais bien. Et puis, dès que mon rythme cardiaque a augmenté, j’ai de nouveau eu mal à la tête », a-t-il expliqué au sujet de sa sortie prématurée face aux Wolves. « Pour l’instant, je prends simplement mon temps, étape par étape, et je ne peux pas vraiment donner de pourcentage. J’ai eu des migraines et j’en ai souffert pratiquement sans interruption pendant une semaine. Aujourd’hui, c’était la première fois que je ne me réveillais pas avec un mal de tête, donc ça a été 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Reste à espérer que ces symptômes disparaîtront rapidement pour Pelle Larsson, attendu comme un élément important de la rotation du Heat après une saison sophomore convaincante. L’arrière avait également confirmé ses progrès cet été avec la Suède, notamment grâce à deux sorties à 31 points lors des fenêtres internationales.

Pelle Larsson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 55 14:13 43.8 33.7 67.2 0.5 1.2 1.7 1.2 1.7 0.6 0.4 0.1 4.6 2025-26 MIA 70 26:25 49.6 32.3 79.7 1.0 2.5 3.5 3.4 2.1 0.7 1.4 0.2 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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