Rumeurs
James Wiseman, favori pour la dernière place aux Knicks ?
Les Pistons font un geste pour retenir Jalen Duren…
Les Knicks demandent un effort financier à Karl-Anthony Towns
Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons

Cheryl Reeve réalise un nouveau doublé historique en WNBA

Publié le 13/10/2026 à 9:16 Twitter Facebook

WNBA – En plus du titre de coach de l’année, Cheryl Reeve a également été nommée Dirigeante de l’Année après la très belle saison régulière des Minnesota Lynx.

Cheryl ReeveJoli doublé pour Cheryl Reeve. La coach et présidente des opérations basket des Minnesota Lynx a ainsi remporté le titre de Dirigeante de l’Année en WNBA, quelques semaines après avoir été nommée Coach de l’Année.

Depuis qu’elle cumule ces deux fonctions, c’est la deuxième fois qu’elle réalise ce doublé, après 2024. Elle est d’ailleurs la seule à avoir réalisé cet exploit à deux reprises dans l’histoire de la ligue. Curt Miller avait également glané les deux trophées en 2017, lorsqu’il travaillait au Connecticut Sun.

Une récompense qui vient saluer la saison régulière exceptionnelle de Minnesota, terminée avec le meilleur bilan de WNBA (33 victoires pour 11 défaites). Mais aussi le travail de Cheryl Reeve dans les bureaux, avec notamment la sélection d’Olivia Miles, deuxième choix de la Draft 2026 et élue Rookie de l’Année à l’unanimité, ainsi que la signature de Natasha Howard, titulaire indiscutable et All-Star cette saison.

Au final, les résultats des votes ont été très serrés. Les dirigeants des 15 franchises ont chacun donné trois noms, et c’est Cheryl Reeve qui est apparue sur le plus de bulletins, avec 13 voix. Son poursuivant, Dan Padover, du Dream d’Atlanta, lauréat l’année dernière, a récolté 11 voix.

« J’ai des progrès à faire à l’intersaison »

Cette distinction n’effacera toutefois pas le goût amer de la fin de saison des Lynx. En effet, après avoir terminé en tête de la saison régulière, les protégées de Reeve ont été éliminées dès le premier tour des playoffs face au Liberty.

À l’image de la rookie Olivia Miles. Alors qu’elle sortait d’une saison historique pour une débutante en WNBA, la meneuse n’a pas su trouver son rythme en post-season, shootant à 4/20 sur les deux matches de la série. Il faut dire qu’elle était bien muselée par une Pauline Astier intraitable en défense.

Mais sa coach n’a logiquement pas rejeté la faute sur sa jeune chef d’orchestre. Après l’élimination, elle s’est montrée très critique envers elle-même, et souhaite repartir de l’avant l’année prochaine.

« C’est de ma faute. À la fois en tant qu’entraîneure et dirigeante, je trouverai un moyen de nous améliorer en playoffs. […] J’ai dit à l’équipe que je devais aussi m’améliorer à l’intersaison. J’aime être challengée, mais déteste échouer », avait notamment déclaré Cheryl Reeve.

Les votes et le palmarès du trophée

Votes et palmarès du trophée de Dirigeante de l'Année en WNBA

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes