Cheryl Reeve réalise un nouveau doublé historique en WNBA

Joli doublé pour Cheryl Reeve. La coach et présidente des opérations basket des Minnesota Lynx a ainsi remporté le titre de Dirigeante de l’Année en WNBA, quelques semaines après avoir été nommée Coach de l’Année.

Depuis qu’elle cumule ces deux fonctions, c’est la deuxième fois qu’elle réalise ce doublé, après 2024. Elle est d’ailleurs la seule à avoir réalisé cet exploit à deux reprises dans l’histoire de la ligue. Curt Miller avait également glané les deux trophées en 2017, lorsqu’il travaillait au Connecticut Sun.

Une récompense qui vient saluer la saison régulière exceptionnelle de Minnesota, terminée avec le meilleur bilan de WNBA (33 victoires pour 11 défaites). Mais aussi le travail de Cheryl Reeve dans les bureaux, avec notamment la sélection d’Olivia Miles, deuxième choix de la Draft 2026 et élue Rookie de l’Année à l’unanimité, ainsi que la signature de Natasha Howard, titulaire indiscutable et All-Star cette saison.

Au final, les résultats des votes ont été très serrés. Les dirigeants des 15 franchises ont chacun donné trois noms, et c’est Cheryl Reeve qui est apparue sur le plus de bulletins, avec 13 voix. Son poursuivant, Dan Padover, du Dream d’Atlanta, lauréat l’année dernière, a récolté 11 voix.

« J’ai des progrès à faire à l’intersaison »

Cette distinction n’effacera toutefois pas le goût amer de la fin de saison des Lynx. En effet, après avoir terminé en tête de la saison régulière, les protégées de Reeve ont été éliminées dès le premier tour des playoffs face au Liberty.

À l’image de la rookie Olivia Miles. Alors qu’elle sortait d’une saison historique pour une débutante en WNBA, la meneuse n’a pas su trouver son rythme en post-season, shootant à 4/20 sur les deux matches de la série. Il faut dire qu’elle était bien muselée par une Pauline Astier intraitable en défense.

Mais sa coach n’a logiquement pas rejeté la faute sur sa jeune chef d’orchestre. Après l’élimination, elle s’est montrée très critique envers elle-même, et souhaite repartir de l’avant l’année prochaine.

« C’est de ma faute. À la fois en tant qu’entraîneure et dirigeante, je trouverai un moyen de nous améliorer en playoffs. […] J’ai dit à l’équipe que je devais aussi m’améliorer à l’intersaison. J’aime être challengée, mais déteste échouer », avait notamment déclaré Cheryl Reeve.

Les votes et le palmarès du trophée