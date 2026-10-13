Spurs, Nuggets, Pacers et Nets ressortent leurs tenues de l’ABA

Cinquante ans après la disparition de l’ABA, son héritage va reprendre vie sur les terrains NBA. Les Nets, les Pacers, les Nuggets ainsi que les Spurs, les quatre franchises qui avaient rejoint la NBA lors de la fusion de 1976, porteront cette saison des tenues directement inspirées de cette époque.

Chaque équipe a également imaginé un parquet assorti, utilisé à plusieurs reprises pendant la saison 2026/27.

Les Nets rendent hommage à leur passé new-yorkais

Avant de s’installer dans le New Jersey puis à Brooklyn, la franchise évoluait sous le nom des New York Nets. Sa nouvelle tenue « Classic Edition » reprend donc une base blanche sur laquelle apparaît l’inscription « Nets » en rouge, entourée de bleu.

Cinq bandes alternant le rouge et le bleu descendent sur les côtés du maillot et se prolongent sur le short. Le parquet mélange pour sa part des raquettes bleues et des zones à 3-points rouges, tout en conservant le motif en chevrons caractéristique du Barclays Center.

Le logo du 60e anniversaire de la franchise occupera le rond central, tandis que les noms de tous les joueurs passés par les Nets seront inscrits autour du terrain.

Le retour de la bande asymétrique des Pacers

Indiana a choisi de ressusciter l’un des éléments les plus reconnaissables de ses premières tenues : la bande asymétrique inspirée de l’univers automobile.

Des bandes blanches et jaunes descendent sur le côté droit du maillot, alors qu’une autre traverse la poitrine jusqu’à l’épaule gauche. Le nom « Indiana » apparaît en blanc au-dessus du numéro jaune, tandis que le logo original de 1967 est placé sur le short.

Ce même emblème sera visible au centre du parquet, entouré de l’inscription « Pacers ». Les noms des membres du Hall of Fame de la franchise et les années de ses trois titres ABA apparaîtront également autour du terrain.

Denver ressuscite les… Rockets

Les Nuggets ont choisi de remonter encore plus loin dans leur histoire. Avant d’adopter leur nom actuel en 1974, la franchise de Denver était en effet connue sous celui des Rockets.

La tenue rend donc hommage à cette identité avec une couleur orange vive. L’inscription « Denver » et le numéro apparaissent en noir, avec un contour blanc, tandis qu’une fusée est représentée sur la jambe gauche du short.

Le parquet reprend la même palette, avec des raquettes et des contours orange. Plusieurs anciens logos des Rockets et des Nuggets datant de la période ABA seront également placés le long des lignes de fond.

Les Spurs retrouvent les couleurs de l’HemisFair Arena

San Antonio proposera de son côté un maillot argenté, avec le premier logo de la franchise et des numéros noirs entourés de blanc. Les côtés du short accueilleront un losange noir contenant le célèbre éperon des Spurs.

Mais c’est surtout le parquet qui marquera les esprits. Plutôt que de miser sur le noir et l’argent associés à la franchise moderne, San Antonio a reproduit le terrain utilisé à l’HemisFair Arena durant les années 1970.

Les contours seront bleus et les raquettes rouges. Au centre, une carte du Texas indiquera l’emplacement de San Antonio avec une étoile blanche. Les Spurs porteront cette tenue à neuf reprises au cours de la saison, notamment face aux trois autres anciennes franchises ABA : Brooklyn, Indiana et Denver.