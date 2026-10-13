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La Air Jordan 1 « Royal » a le cuir épais

Publié le 13/10/2026 à 10:05 Twitter Facebook

Sneakers – Le coloris mythique de la première Air Jordan a su traverser les époques depuis 1985. Le voilà de retour dans sa version initiale en cuir après le modèle « reimagined » de 2023 en daim.

Jordan Brand s’est replongé au tout début de son histoire pour aller chercher cette Air Jordan 1 en version haute habillée du coloris « Royal », l’un des premiers coloris sortis avec l’emblématique « Bred », en 1985 !

Plus de quarante ans plus tard, la voilà donc de retour sur le marché après être déjà revenue en 2001, en 2013, en 2017, puis en 2023, avec un modèle baptisé « Reimagined » cette fois agrémenté de touches de daim.

La version « OG » a été privilégiée pour 2026 avec une tige en cuir lisse noir assorti de son bleu « royal ». L’ensemble est complété par une tige en mesh noir portant le logo Nike Air. On retrouve aussi le logo « Wings » au niveau de la cheville. La semelle se décline pour sa part en blanc au niveau intermédiaire et noir sur la partie extérieure.

Pas de temps à perdre, la Air Jordan 1 High OG « Royal black/Game royal » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 180 euros. C’est le 13e coloris de la Air Jordan 1 High actuellement en ligne sur le site.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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