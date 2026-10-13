Pour Kentavious Caldwell-Pope, la cohésion sera la clé de la réussite des Sixers

Il y a du talent, mais il y a du boulot ! Tel pourrait être le premier enseignement à tirer après les trois premiers matchs de présaison des Sixers, vainqueurs face aux Knicks avant de perdre deux fois, face aux Nets puis contre les Celtics, avec une belle claque reçue au passage, Philly ayant encaissé 144 points.

La saison n’a pas encore commencé, l’heure est donc encore à la prise de marques pour bon nombre de joueurs arrivés cet été. Car si le talent est bien là, c’est toute une organisation de jeu qu’il faut revoir et une hiérarchie qu’il va falloir redessiner au sein d’un collectif qui aura besoin de temps avant de donner sa pleine mesure.

Pour Kentavious Caldwell-Pope, ce sera même le principal enjeu de ce début de saison : développer de la cohésion pour créer un vrai groupe, prêt à se battre ensemble lorsque les premières secousses se présenteront…

« Notre cohésion va être l’élément le plus important pour nous », a ainsi souligné KCP. « Le fait qu’on s’apprécie les uns les autres, qu’on soit capables d’être ensemble et qu’on prenne du plaisir, sur et en dehors du terrain. »

L’expérience de deux titres NBA

Comme on l’entend souvent pour des équipes de ce calibre et aussi riches en talents, il n’y a qu’un ballon et il faudra apprendre à le partager pour ne pas nourrir de frustrations. Kentavious Caldwell-Pope sait de quoi il parle, pour avoir déjà remporté deux titres dans sa carrière, en 2020 avec les Lakers emmenés par LeBron James puis en 2023 au sein des Nuggets du tandem Murray-Jokic. Et c’est d’ailleurs peut-être pour ça qu’il a été choisi : pour jouer son rôle aux côtés des superstars tout en conservant un état d’esprit positif, afin de tirer tout le monde vers le haut.

Il a également affirmé que ce travail de cohésion avait déjà commencé, à travers notamment des dîners d’équipe qui vont se poursuivre tout au long de la saison. L’occasion de débriefer, de désamorcer les éventuelles tensions autour d’un repas et de tisser des liens entre tous les joueurs.

« Nous avons énormément de talent, du premier au 12e joueur, voire jusqu’au 15e. Quel que soit le nombre de joueurs que nous avons, le talent est présent partout », a-t-il encore ajouté. « Je pense donc que notre priorité absolue est simplement de communiquer entre nous, d’apprendre à connaître les tendances de chacun et d’essayer de mettre cela en pratique sur le terrain comme en dehors. »

À dix jours du début de la saison régulière, Philadelphie a encore un match de présaison à disputer, face à Boston, pour poursuivre ses réglages. Et tenter de transformer cette accumulation de talents en véritable collectif.