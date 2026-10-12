James Harden, bourreau du Magic

Absent lors de la première sortie de Cleveland en raison d’une douleur à la cheville, James Harden n’a pas mis longtemps à retrouver ses habitudes de scoreur. Auteur de ses cinq premiers tirs face au Magic, le meneur All-Star a immédiatement pris le contrôle de la rencontre pour permettre aux Cavaliers de décrocher leur première victoire de la présaison (119-105).

Aux côtés de Donovan Mitchell, Peyton Watson, Evan Mobley et Jarrett Allen, James Harden a semblé parfaitement à l’aise pour dicter le rythme, provoquer des fautes et sanctionner derrière l’arc. Il termine avec 24 points à 7/10 au tir, dont 3/5 à 3-points, ainsi que 4 rebonds et 2 passes décisives en 26 minutes.

Cleveland creuse progressivement l’écart

En face, Orlando évoluait sans Desmond Bane, Jalen Suggs et Anthony Black. Malgré ces absences, le Magic a tenu le rythme pendant le premier quart-temps, conclu avec seulement quatre longueurs de retard (32-28).

Mais les Cavaliers ont progressivement resserré leur défense. Plus agressifs sur les porteurs de balle et plus rigoureux au rebond que lors de leur défaite face à Boston, ils ont empêché Orlando de créer régulièrement des décalages. Cleveland a ainsi atteint la pause avec onze points d’avance (61-50), avant de poursuivre sur le même rythme au retour des vestiaires.

Si Evan Mobley a manqué d’adresse avec un 3/10 au tir, l’intérieur a compensé en provoquant des fautes pour compiler 14 points et 7 rebonds. Jaylon Tyson s’est aussi signalé avec 13 points en 16 minutes et trois réussites lointaines.

Mario Hezonja a, lui, rassuré après une première sortie compliquée. Le Croate a apporté 13 points, 5 rebonds, 3 contres et 2 interceptions en sortie de banc, en se montrant efficace en transition et sur les tirs ouverts.

Paolo Banchero dans le dur

En face, le Magic n’a inscrit que 13 de ses 38 tentatives à 3-points, contre 15 sur 37 pour Cleveland. Surtout, Paolo Banchero a vécu une soirée particulièrement difficile avec seulement un panier marqué sur dix tentatives. Sa capacité à provoquer lui a tout de même permis d’atteindre les 10 points, auxquels il a ajouté 7 rebonds.

Franz Wagner a également inscrit 10 points en moins de 15 minutes, tandis que Tristan da Silva a terminé meilleur marqueur d’Orlando avec 17 unités.

Toujours devant à l’issue de chaque quart-temps, Cleveland a compté jusqu’à 18 points d’avance avant de s’imposer sans trembler (119-105).