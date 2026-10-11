Aux Clippers, Gradey Dick doit retrouver son adresse

« Doux-amer. » Le qualificatif revient plusieurs fois dans la bouche de Gradey Dick pour décrire son sentiment au moment d’affronter les Raptors, son ancienne équipe, avec les Clippers la nuit passée.

Cet été, le joueur de 22 ans a été impliqué avec Brandon Ingram dans l’échange pour Kawhi Leonard, renvoyé à Toronto. Après trois premières saisons passées au Canada, le 13e choix de la Draft 2023 porte ainsi le deuxième maillot de sa carrière.

« Ça me fait repenser à ces trois dernières années. C’est un sentiment un peu mitigé, mais en même temps, ça reste la NBA », lâche l’arrière au sujet de ce premier affrontement face à son ancienne formation, contre laquelle il a inscrit 4 points (1/3 aux tirs) en 13 minutes, en sortie de banc.

Une situation qui a mis du temps à se décanter

Quitter Toronto a marqué le joueur qui a grandi au Kansas, où il a joué au basket au lycée puis à l’université, avant d’être drafté par les Raptors. « Je viens du Kansas et je suis parti jusqu’à Toronto. C’était la première fois que je vivais loin de ma famille. Les Raptors m’ont vraiment accueilli à bras ouverts dès le début. C’est pour ça que j’éprouve des sentiments partagés », développe-t-il.

D’autant que sa situation estivale a mis beaucoup de temps à se décanter. Il a fallu patienter plusieurs semaines avant la validation du transfert, en raison de l’enquête visant Kawhi Leonard et les Clippers.

« Heureusement, à ce moment-là, j’étais en vacances avec ma famille. Ils m’ont aidé à garder les idées claires et à ne pas trop me préoccuper du reste. Sur le plan du basket, je me suis entraîné individuellement et je me suis tenu prêt, quelle que soit la décision prise », décrit Dick.

Direction les Clippers pour Brandon Ingram et lui donc, où l’arrière doit maintenant convaincre Tyronn Lue de lui faire une place dans sa rotation. Pour y parvenir, il devra surtout retrouver de la constance derrière l’arc.

Faire remonter ses pourcentages

« J’ai discuté avec lui cet été de la possibilité de devenir un shooteur à 38-40% à 3-points. Il n’en était pas loin lors de sa première saison en NBA. Il est très talentueux. Il sait très bien couper vers le panier, attaquer le cercle et jouer en transition. S’il ajoute cela à son jeu, il deviendra un très bon joueur », estime Tyronn Lue.

Après une première saison à 36,5% à 3-points, Gradey Dick a connu une sérieuse baisse de régime, jusqu’à tomber à 30% la saison dernière. Une irrégularité qui explique sans doute en partie pourquoi son temps de jeu et sa production au « scoring » ont été divisés par deux (de 14,4 à 6 points par match).

La bonne nouvelle pour son nouveau coach est que l’arrière se sent désormais plus en confiance dans son tir et cherche à moins forcer ses tentatives qu’à ses débuts dans la Grande Ligue.

De quoi espérer retrouver l’adresse qui avait fait sa réputation à son arrivée en NBA. « C’est l’un des joueurs les plus talentueux de sa classe de Draft et je pense qu’il aura une carrière géniale. Il a simplement besoin de régularité et d’avoir des occasions de jouer régulièrement. Il brillera », affirme son ancien coach Darko Rajakovic.

Gradey Dick Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 TOR 60 21:08 42.5 36.5 86.3 0.5 1.8 2.2 1.1 1.5 0.6 0.8 0.0 8.5 2024-25 TOR 54 29:23 41.0 35.0 85.8 0.8 2.8 3.6 1.8 2.2 0.9 1.5 0.2 14.4 2025-26 TOR 76 14:02 41.9 30.1 87.5 0.6 1.4 1.9 0.7 1.3 0.6 0.6 0.1 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.