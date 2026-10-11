Alpha Diallo, l’intrigante recrue des Nuggets

Alpha Diallo a emprunté un long chemin pour atteindre la NBA. Non drafté en 2020 après quatre saisons à Providence, l’ailier a lancé sa carrière professionnelle en Grèce avant de passer cinq années à Monaco. Devenu l’un des meilleurs défenseurs d’Europe, il a finalement décroché son premier contrat NBA auprès des Nuggets.

Une arrivée qui a des allures de retour aux sources. Né à New York, Alpha Diallo a grandi dans le Colorado et fréquenté le lycée Denver West. À 29 ans, il s’est engagé pour une saison et 1,4 million de dollars garantis avec la franchise de sa ville d’adoption.

« C’est un plaisir de jouer pour une franchise qui gagne », explique-t-il. « J’arrive avec l’envie d’aider du mieux possible, de toutes les manières imaginables. Que ce soit en apportant de l’énergie en attaque, en défense ou dans n’importe quel autre domaine, c’est mon objectif. »

Plusieurs cordes à son arc

Alpha Diallo ne souhaite pas être réduit à sa seule réputation défensive. La saison passée, il tournait à 11,9 points, 4,4 rebonds et 1,4 interception en Euroleague avec Monaco, avant d’être élu meilleur défenseur de la compétition.

« Je pense que mon jeu complet apparaîtra au fil de la saison », estime-t-il. « Je peux apporter beaucoup de choses différentes. Tout dépendra de ce que les entraîneurs auront besoin que je fasse. C’est par là que nous allons commencer. »

Son rôle en attaque devrait principalement consister à espacer le terrain, profiter des décalages et couper vers le cercle autour de Nikola Jokic et des autres créateurs de Denver.

« Je dois continuer à créer de l’espace pour les autres, effectuer beaucoup de coupes et inscrire les tirs ouverts lorsque j’en ai l’occasion », précise-t-il. « Le ballon est venu jusqu’à moi. Il faut surtout exécuter les systèmes. »

Le nouvel ailier des Nuggets affiche 36,8 % de réussite sur ses 718 tentatives extérieures en carrière professionnelle. Si son tir représente toutefois un bonus, c’est d’abord sa défense qui pourrait lui permettre de rejoindre la rotation de David Adelman.

« Ils vont rapidement découvrir qui je suis »

Alpha Diallo a profité de ses premiers matchs de présaison pour exercer une forte pression sur les porteurs de balle adverses. Dès ses premières minutes NBA, il a notamment contribué à provoquer une violation des huit secondes. Pour lui, les principes restent les mêmes, quelle que soit la compétition.

« Les ficelles du métier ont toujours été identiques », assure-t-il. « Il faut mettre beaucoup de pression sur le ballon, bouger ses pieds, rester entre son adversaire et le panier, puis contester les tirs. Que ce soit dans cette ligue ou dans une autre, tout cela se transpose. »

Le changement d’arbitrage et la protection particulière accordée aux stars NBA nécessiteront sans doute une adaptation. Mais après seulement deux rencontres de présaison, Alpha Diallo préfère attendre avant de tirer des conclusions. Son agressivité repose avant tout sur une importante préparation des adversaires et sur sa volonté de ne pas craindre les conséquences.

« Il faut beaucoup observer les joueurs à la vidéo, puis ne pas trop se soucier de ce qui peut arriver », explique-t-il. « Il faut être agressif sans essayer de commettre de faute, tout en conservant cette agressivité. »

En NBA, certains attaquants ne connaissent sans doute pas encore son palmarès ni ses qualités. Une situation qui pourrait lui permettre de les surprendre.

« Il y aura peut-être cet effet de surprise », sourit-il. « Lorsque je serai chargé de défendre sur quelqu’un, s’il ne sait pas qui je suis, j’espère qu’il le découvrira très rapidement. »

Ne pas défendre uniquement pour intercepter

Malgré ses 1,4 interception de moyenne en Euroleague la saison passée, Alpha Diallo ne se considère pas comme un défenseur qui prend constamment des risques. Il préfère rester discipliné et attendre qu’une véritable opportunité se présente.

« C’est devenu une seconde nature », explique-t-il. « Si un joueur contrôle mal le ballon, je peux essayer de le prendre. Sinon, j’essaie de rester solide. Souvent, lorsqu’on tend la main sans récupérer le ballon, cela se termine par une faute. »

Sa polyvalence lui permet également de défendre sur plusieurs postes. Du haut de ses 2m, Alpha Diallo peut harceler les arrières comme lutter physiquement avec des joueurs plus imposants. Cette capacité repose en partie sur un important travail réalisé loin du ballon.

« Il y a beaucoup de musculation, de préparation physique et de conditionnement », détaille-t-il. « Le staff m’aide à garder mon corps prêt pour bouger latéralement, défendre sur des joueurs plus grands mais aussi sur des adversaires plus petits et plus rapides. Tout le travail effectué en salle se transpose sur le terrain. »

Sa condition physique n’est toutefois pas encore optimale. « Elle progresse. Je ne dirais pas que je suis déjà au niveau que je souhaite, mais cela va de mieux en mieux. »

David Adelman, « un peu comme un entraîneur européen »

Alpha Diallo doit aussi assimiler le système des Nuggets et le style particulièrement intense de David Adelman. Une approche qui ne le dépayse pas après ses années européennes. « Je dirais qu’il ressemble un peu à un entraîneur européen », compare-t-il. « Il est très intense, il secoue les joueurs et veut obtenir le meilleur d’eux. Il les pousse, tout en sachant les encourager. Il trouve un bon équilibre entre les deux. C’est ce dont un joueur a besoin, notamment lorsqu’il est jeune et doit développer sa confiance. »

David Adelman est déjà séduit par sa recrue. L’entraîneur a notamment loué sa capacité à franchir les écrans sans perdre son adversaire, une qualité précieuse pour éviter les changements défensifs subis.

« Il sait défendre. C’est une qualité particulière », expliquait récemment le coach. « Il ne se fait pas bloquer par les écrans. On voit qu’il a joué en Europe et qu’il en a conservé la dimension physique. En attaque, il sait également se trouver au bon endroit. S’il peut défendre, couper, bouger et jouer dans les espaces, il aura une chance de jouer. »

Alpha Diallo poursuit donc son apprentissage en multipliant les séances vidéo avec les différents assistants.

« Je suis encore en train d’apprendre », reconnaît-il. « Nous n’avons disputé que deux matchs de présaison. Je regarde des vidéos tous les jours, sur les actions déjà travaillées mais aussi sur celles que nous n’avons pas encore mises en place. J’essaie simplement de prendre un peu d’avance. »