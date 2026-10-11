Joan Beringer se montre face au Heat

À onze jours de leurs retrouvailles pour l’ouverture de la saison régulière, Erik Spoelstra et Chris Finch n’ont dévoilé aucune carte. Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Anthony Edwards, LaMelo Ball et la plupart des cadres du Heat et des Wolves ont été laissés au repos.

Leurs remplaçants en ont toutefois profité pour se montrer dans une rencontre assez spectaculaire. Côté Minnesota, Bones Hyland a ainsi inscrit 23 points à 6/9 au tir, dont 5/6 à 3-points, tandis que Zyon Pullin a ajouté 22 points et Terrence Shannon Jr. 19 points, 6 rebonds et 4 passes.

Joan Beringer impose sa présence

Titularisé dans la raquette, Joan Beringer a compilé 10 points à 5/6, 7 rebonds, une interception et surtout 4 contres en 24 minutes. Toujours aussi actif, le jeune Français a une nouvelle fois démontré tout son potentiel.

Pour Miami, Nikola Jovic a profité des absences pour compiler 16 points, 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Le rookie Ryan Conwell a de son côté signé son meilleur match de la présaison avec 22 points, 9 passes et 5 rebonds, tandis que Vladislav Goldin a ajouté 18 points et 6 rebonds.

Ce dernier pensait même avoir offert la victoire au Heat avec un « 2+1 » à 15 secondes du terme (124-123). Mais Antonio Reeves a répondu avec un « floater » à deux secondes du buzzer. Ryan Conwell a ensuite manqué le dernier 3-points de Miami, permettant aux Wolves de repartir avec leur deuxième victoire de la présaison.