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Joan Beringer se montre face au Heat

Publié le 11/10/2026 à 7:29 Twitter Facebook

NBA – Dans une rencontre disputée sans les principaux cadres des deux équipes, Minnesota a arraché la victoire à Miami (125-124) grâce à un « floater » d’Antonio Reeves. Joan Beringer s’est signalé avec quatre contres.

beringer heat wolvesÀ onze jours de leurs retrouvailles pour l’ouverture de la saison régulière, Erik Spoelstra et Chris Finch n’ont dévoilé aucune carte. Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Anthony Edwards, LaMelo Ball et la plupart des cadres du Heat et des Wolves ont été laissés au repos.

Leurs remplaçants en ont toutefois profité pour se montrer dans une rencontre assez spectaculaire. Côté Minnesota, Bones Hyland a ainsi inscrit 23 points à 6/9 au tir, dont 5/6 à 3-points, tandis que Zyon Pullin a ajouté 22 points et Terrence Shannon Jr. 19 points, 6 rebonds et 4 passes.

Joan Beringer impose sa présence

Titularisé dans la raquette, Joan Beringer a compilé 10 points à 5/6, 7 rebonds, une interception et surtout 4 contres en 24 minutes. Toujours aussi actif, le jeune Français a une nouvelle fois démontré tout son potentiel.

Pour Miami, Nikola Jovic a profité des absences pour compiler 16 points, 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Le rookie Ryan Conwell a de son côté signé son meilleur match de la présaison avec 22 points, 9 passes et 5 rebonds, tandis que Vladislav Goldin a ajouté 18 points et 6 rebonds.

Ce dernier pensait même avoir offert la victoire au Heat avec un « 2+1 » à 15 secondes du terme (124-123). Mais Antonio Reeves a répondu avec un « floater » à deux secondes du buzzer. Ryan Conwell a ensuite manqué le dernier 3-points de Miami, permettant aux Wolves de repartir avec leur deuxième victoire de la présaison.

Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trey Lyles 22 1/8 1/5 1/2 1 7 8 3 1 1 0 1 +9 4 9
Joan Beringer 24 5/6 0/0 0/0 2 5 7 1 4 1 1 4 +16 10 21
Jaylen Clark 19 2/6 0/2 2/2 0 2 2 5 1 2 0 0 +17 6 11
Terrence Shannon Jr. 22 8/16 3/6 0/0 1 5 6 4 2 0 1 0 +17 19 20
Bones Hyland 21 6/9 5/6 6/6 1 3 4 4 1 3 0 0 +16 23 31
Drew Timme 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -10 0 -1
KJ Martin 17 4/7 0/1 4/7 0 1 1 0 2 0 0 0 -11 12 7
Enrique Freeman 3 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 -3 0 -1
Norchad Omier 10 1/3 1/1 4/4 2 2 4 3 3 0 0 0 +3 7 12
Cody Williams 20 1/7 0/3 2/2 0 1 1 1 1 1 2 0 -17 4 -1
Isaiah Evans 22 3/7 3/5 0/0 0 3 3 1 1 0 1 1 -12 9 9
Rocco Zikarsky 17 1/3 0/1 2/2 0 3 3 2 3 0 2 0 -2 4 5
Antonio Reeves 12 2/4 1/2 0/0 2 0 2 1 1 1 1 1 -6 5 7
Zyon Pullin 28 7/9 0/1 8/8 1 3 4 1 2 1 4 0 -12 22 22
Total 41/87 14/34 29/33 11 35 46 26 25 10 13 7 125

 
Miami HeatMiami Heat Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Simone Fontecchio 24 4/12 4/7 2/2 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 14 7
Nikola Jovic 25 7/11 2/2 0/1 3 3 6 3 2 3 3 0 -3 16 20
Nick Richards 25 2/2 0/0 3/4 3 7 10 0 2 1 1 1 0 7 17
Pelle Larsson 25 4/15 0/2 6/7 1 2 3 5 1 0 4 0 -9 14 6
Tre Donaldson 15 1/4 0/1 0/0 0 0 0 2 4 1 2 0 -10 2 0
Myron Gardner 27 4/11 3/6 1/1 1 6 7 5 3 2 2 0 +9 12 17
Ian Schieffelin 23 4/5 2/3 0/0 2 5 7 0 4 0 0 0 +2 10 16
Vladislav Goldin 23 7/10 1/2 3/3 2 4 6 2 2 0 0 1 -1 18 24
Bez Mbeng 21 3/6 2/2 1/2 0 0 0 1 1 0 2 0 +6 9 4
Ryan Conwell 32 7/18 2/9 6/7 0 5 5 9 2 2 0 0 +6 22 26
Total 43/94 16/34 22/27 12 33 45 27 22 9 14 2 124

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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