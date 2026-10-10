Russell Westbrook candidat pour porter la flamme olympique en 2028

Russell Westbrook ne se tourne pas les pouces depuis l’arrêt officiel de sa carrière NBA. Mis à l’honneur vendredi par le conseil municipal de Los Angeles pour son engagement en faveur de la communauté locale, le natif de Long Beach a exprimé le souhait de participer aux Jeux olympiques de 2028 à sa manière, en faisant partie des athlètes qui porteront la flamme olympique.

Via sa fondation « Why Not ? », l’ancien meneur de jeu peut désormais consacrer davantage de temps à ses actions en faveur des habitants de Los Angeles, à tel point que Heather Hutt, conseillère municipale de la ville, l’a qualifié « d’humanitaire ». Entre son passé de sportif de haut niveau et ses actions caritatives, il pourrait ainsi être choisi comme l’un des représentants de la ville à cette occasion.

« Je l’annonce dès maintenant : je souhaite participer à la candidature de Los Angeles en tant que porteur de la flamme lors des Jeux olympiques de 2028 », a-t-il déclaré. « Pour pouvoir y arriver, il faut se positionner de manière à être impliqué dans de nombreux domaines différents. Pour ma part, je m’investis sans relâche pour avoir un impact sur un grand nombre de personnes, en faisant progresser la technologie, l’énergie, l’éducation, les soins de santé, la santé mentale et le bien-être. Je veux m’impliquer dans tous ces domaines pour apporter mon aide de toutes les manières possibles ».

Los Angeles dans la peau

Pour appuyer sa candidature, Russell Westbrook ne manque pas d’arguments. Né à Long Beach, il est passé par le lycée Leuzinger, dans la banlieue de Los Angeles, un établissement dont l’histoire est liée aux JO de 1932. Ses élèves sont d’ailleurs surnommés les « Olympiens », et le lycée a même l’autorisation d’utiliser les anneaux olympiques.

Il a ensuite rejoint l’université d’UCLA, avant de porter les couleurs des deux franchises NBA de la ville, les Lakers et les Clippers. Sans oublier son propre passé olympique, puisqu’il avait décroché la médaille d’or avec Team USA aux Jeux de Londres, en 2012, avant de renoncer à ceux de Rio, quatre ans plus tard.

Autant dire qu’il possède de solides arguments pour faire partie des personnalités qui représenteront Los Angeles à l’occasion du relais de la flamme. Une manière également de prolonger son engagement envers sa ville de cœur.

« Tout ce que je fais, du basket au business, tourne autour de L.A. », a-t-il rappelé. « Je porte L.A. sur ma manche. Ma façon de jouer, de fonctionner, voire de parler et de marcher, c’est L.A. Je ne changerai jamais ça. […] Mon héritage dépendra de ce que je rendrai aux habitants de L.A. […] Quand je jouais, Los Angeles était mon terrain. Le basket, c’était quelque chose que je faisais pour le plaisir. C’était mon exutoire. Être drafté et évoluer en NBA, c’était génial. Mais pouvoir disposer de plus de temps, depuis ma retraite, pour m’investir davantage et être plus présent, c’est ce qui compte le plus. »

Le parcours complet du relais de la flamme pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 sera officiellement annoncé en 2027, tandis que les modalités de nomination des porteurs restent à préciser. Le comité d’organisation LA28 a déjà dévoilé que le relais débutera au printemps 2028 à Atlanta (Géorgie), avant de traverser les 50 États américains. Russell Westbrook espère désormais être de la fête lorsque la flamme rejoindra la Californie.