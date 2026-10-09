Andre Drummond ne veut pas faire du Mitchell Robinson

Pour un joueur ayant grandi en tant que fan des Knicks, la symbolique est d’autant plus forte. Passé des Sixers à la franchise new-yorkaise cet été, Andre Drummond devrait encore grimper dans le classement des meilleurs rebondeurs de l’histoire de la ligue.

Prochaine cible du pivot (11 513 prises) ? Un certain… Patrick Ewing (11 607). « Je vais dépasser Dennis Rodman (encore au-dessus avec 11 954 rebonds en carrière). Une fois que ce sera fait, je ne veux plus entendre personne en parler. Je suis assez proche de (Patrick Ewing) aussi […]. On va y arriver, ne vous inquiétez pas », rigole-t-il.

Au regard de son rythme, même s’il est moins impressionnant ces dernières années, Andre Drummond ne devrait pas avoir de mal à dépasser ces deux intérieurs mythiques des années 1990. Le pivot de 33 ans, auteur de 8 points et 9 rebonds la nuit passée face aux Wizards, a justement été recruté par les Knicks pour ses qualités de rebondeur.

Son arrivée a été actée pour compenser le départ de Mitchell Robinson vers les Celtics. Andre Drummond ne sera peut-être pas capable de le remplacer dans les domaines où celui-ci excellait, notamment la protection du cercle et le rebond offensif, mais les Knicks estiment qu’il pourra apporter sa contribution ailleurs.

Pas question de copier Mitchell Robinson

« Mitch comptait évidemment énormément pour nous tous. Et je pense que le meilleur aspect de la situation d’Andre, c’est qu’il n’arrive pas pour être Mitch, mais pour être lui-même. On doit donc lui donner la confiance nécessaire pour qu’il puisse aller sur le terrain et être lui-même », explique Jalen Brunson.

Moins dissuasif défensivement que Mitchell Robinson à proximité du cercle, Andre Drummond a par exemple travaillé son tir extérieur pour afficher un respectable 35,6 % de réussite derrière l’arc la saison passée, même si son volume de tentatives reste limité.

« Je suis toujours capable de prendre beaucoup de rebonds. Évidemment, il y a l’ajout du tir à 3-points, le fait d’être aussi un bon défenseur sur pick-and-roll. Et puis, je suis vraiment un bon coéquipier dans le vestiaire. C’est surtout ce qui me permet de rester dans la ligue », estime le natif de Mount Vernon, pour qui porter ce maillot, à l’occasion de sa 15e saison dans la ligue, est un « vrai honneur ».

Un honneur d’autant plus grand que les Knicks, qui avaient balayé son ancienne formation des Sixers lors des derniers playoffs, sont champions en titre.

« Après notre série, je disais à l’un de mes amis : ‘Je crois qu’ils pourraient bien aller au bout’. Et, effectivement, ils l’ont fait », rappelle Andre Drummond, qui va maintenant essayer d’aider l’équipe à faire le doublé.

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 20:43 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32:20 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 30:31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 32:54 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 29:44 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 33:39 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 33:30 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 CLE 8 28:08 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2019-20 DET 49 33:45 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2020-21 CLE 25 28:53 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 LAL 21 24:46 53.1 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9 2021-22 BKN 24 22:18 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2021-22 PHI 49 18:24 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2022-23 CHI 67 12:40 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17:06 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHI 40 18:47 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3 2025-26 PHI 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 2.0 0.6 1.0 0.8 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.