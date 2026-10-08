Les Blazers veulent voir Ja Morant attaquer le cercle au maximum

« Il a joué un peu trop vite, une partie du problème venait d’un manque de synchronisation. » Voilà le premier constat de Micah Nori après la première apparition de Ja Morant avec les Blazers, cette nuit face aux Warriors.

Dans la victoire de sa formation (123-118), le nouveau meneur a pu faire parler ses qualités de vitesse habituelles, mais a parfois manqué de précision dans ses gestes. À l’instar de la toute première possession où sa tentative de passe lobée vers Donovan Clingan a été déviée par la défense adverse…

Un peu plus tard, Ja Morant s’est fait voler le cuir en tentant de partir en transition, puis a manqué une autre transmission ligne de fond vers son pivot. « Quatre ballons perdus, ce n’est pas lui. Et puis lorsqu’il est allé dans la raquette, je ne sais pas, il a eu du mal à conclure », remarque le coach.

À l’entame de la seconde période, son meneur de jeu n’est pas parvenu à finir au cercle main gauche. Il a retenté sa chance quelques secondes plus tard, avant d’être contré par Charles Bassey. En 19 minutes, il s’est ainsi contenté de 8 points (3/8 aux tirs), 5 passes, 2 interceptions et 4 ballons perdus donc.

« Je ne sais pas s’il a pu prendre un coup, ou pas, mais il avait l’air d’être encore un peu rouillé. Mais je pense vraiment qu’il essayait de faire les bonnes choses, qu’il allait dans la raquette, ce qu’on veut qu’il fasse. Et il a eu du mal à conclure ou à obtenir des lancers-francs », poursuit le coach, pour qui Damian Lillard (15 points à 5/11 aux tirs) a aussi été concerné par ce phénomène de rouille.

La moitié de ses points dans la raquette

Reste que le technicien veut continuer à voir Ja Morant attaquer le cercle. « C’est ce dont on parle avec lui, c’est que lorsqu’on repense à la période où il jouait à un très haut niveau, il n’y a pas si longtemps, il était dans la raquette 52% du temps », chiffre-t-il.

Lors de la saison 2022/23 par exemple, la dernière fois où le nom du joueur alors aux Grizzlies a été cité dans la course au MVP, il inscrivait 55% de ses 26 points de moyenne dans la raquette. Seuls quelques arrières comme Ben Simmons ou Josh Giddey faisaient mieux que lui à l’époque.

Ce ratio a légèrement baissé par la suite, à mesure que le meneur augmentait son volume à 3-points. Un domaine où il reste médiocre : 31% en carrière. On comprend donc l’idée des Blazers de le voir continuer à attaquer, d’autant qu’à ses côtés, Damian Lillard, qui devrait jouer davantage sans ballon, est, lui, à même de sanctionner de loin.

« La seule chose qu’on ne veut pas faire, c’est lui dire de ne pas y aller. On ne veut pas le détourner de cette mentalité, parce que […] s’il reste dans cette logique d’attaque, en allant vers le cercle, en jouant avec du rythme, en cherchant à faire participer les autres, ça va nous être bénéfique », conclut son coach.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.