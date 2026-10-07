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Après un début « crispé », Darryn Peterson montre son vrai visage

Publié le 7/10/2026 à 9:16 Twitter Facebook

NBA – Limité à trois petits points pour ses débuts en présaison, Darryn Peterson s’est parfaitement repris face aux Nuggets avec 23 points. Exactement ce que Will Hardy attendait de son rookie.

darryn peterson

Il n’aura finalement fallu qu’un match à Darryn Peterson pour se libérer. Après une première sortie très timide en présaison, avec seulement 3 points à 1/5 au tir face aux Nuggets, le deuxième choix de la dernière Draft a complètement changé de visage lors de la revanche entre les deux équipes…

Cette fois, le rookie du Jazz a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points à 10/18 au tir, auxquels il a ajouté 3 rebonds et 3 passes dans la défaite d’Utah (117-106).

Un réveil que Will Hardy avait (presque) annoncé. « Il n’était pas lui-même lors du premier match. Ce n’était pas le Darryn que nous avons vu pendant le camp », expliquait l’entraîneur du Jazz. « Parfois, quand vous essayez d’être parfait sur chaque action et que vous ne voulez pas faire d’erreur, vous jouez de manière un peu figée. »

« Beaucoup plus libre » à l’entraînement

Will Hardy estimait que son jeune arrière avait trop cherché à respecter le cadre en mettant son talent en veilleuse.

« Nous avons vu Darryn jouer beaucoup plus librement à l’entraînement. Lors de ce match, j’ai eu le sentiment qu’il essayait d’être trop précis », poursuivait le coach, avant de faire une prédiction : « Je pense que ce soir, nous verrons un Darryn un peu plus posé. »

Il ne s’était pas trompé. Déjà auteur de 12 points et 3 passes en première mi-temps, Darryn Peterson a ensuite accéléré avec 11 points dans le troisième quart-temps !

Une prestation bien plus conforme à ce qu’Utah avait observé depuis le début du camp d’entraînement. Le rookie avait d’ailleurs expliqué récemment que son principal objectif n’était pas forcément statistique.

« Avoir un impact et gagner, ce sont les principales choses auxquelles je pense actuellement », confiait-il récemment. Pour sa deuxième sortie, il a au moins montré qu’en jouant libéré, l’impact offensif pouvait vite suivre.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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