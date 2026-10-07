Après un début « crispé », Darryn Peterson montre son vrai visage

Il n’aura finalement fallu qu’un match à Darryn Peterson pour se libérer. Après une première sortie très timide en présaison, avec seulement 3 points à 1/5 au tir face aux Nuggets, le deuxième choix de la dernière Draft a complètement changé de visage lors de la revanche entre les deux équipes…

Cette fois, le rookie du Jazz a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points à 10/18 au tir, auxquels il a ajouté 3 rebonds et 3 passes dans la défaite d’Utah (117-106).

Un réveil que Will Hardy avait (presque) annoncé. « Il n’était pas lui-même lors du premier match. Ce n’était pas le Darryn que nous avons vu pendant le camp », expliquait l’entraîneur du Jazz. « Parfois, quand vous essayez d’être parfait sur chaque action et que vous ne voulez pas faire d’erreur, vous jouez de manière un peu figée. »

« Beaucoup plus libre » à l’entraînement

Will Hardy estimait que son jeune arrière avait trop cherché à respecter le cadre en mettant son talent en veilleuse.

« Nous avons vu Darryn jouer beaucoup plus librement à l’entraînement. Lors de ce match, j’ai eu le sentiment qu’il essayait d’être trop précis », poursuivait le coach, avant de faire une prédiction : « Je pense que ce soir, nous verrons un Darryn un peu plus posé. »

Il ne s’était pas trompé. Déjà auteur de 12 points et 3 passes en première mi-temps, Darryn Peterson a ensuite accéléré avec 11 points dans le troisième quart-temps !

Une prestation bien plus conforme à ce qu’Utah avait observé depuis le début du camp d’entraînement. Le rookie avait d’ailleurs expliqué récemment que son principal objectif n’était pas forcément statistique.

« Avoir un impact et gagner, ce sont les principales choses auxquelles je pense actuellement », confiait-il récemment. Pour sa deuxième sortie, il a au moins montré qu’en jouant libéré, l’impact offensif pouvait vite suivre.