Quelle « second unit » pour les Nuggets ?

Après une première défaite face au Jazz, les Nuggets ont pris leur revanche à Salt Lake City en s’imposant 117-106. Plus que le résultat, cette deuxième rencontre de présaison a surtout permis à David Adelman de poursuivre ses expérimentations et d’observer les candidats aux dernières places de sa rotation.

Comme lors de beaucoup de rencontres de présaison, les titulaires n’ont disputé que la première mi-temps. Aaron Gordon a terminé meilleur marqueur de Denver avec 18 points, tandis que Cameron Johnson en a ajouté 10. Nikola Jokic s’est également montré un peu plus agressif que lors du premier match, même s’il n’a encore tenté que quatre tirs.

David Adelman a surtout profité de cette rencontre pour aligner un cinq composé uniquement de remplaçants. En l’absence de Spencer Jones, toujours touché à l’ischio-jambier gauche, DeMar DeRozan a évolué au poste 4, permettant à Alpha Diallo d’intégrer cette « second unit ».

Déjà remarqué pour son activité défensive lors du premier match, l’ancien ailier de Monaco a cette fois contribué des deux côtés du terrain. Il a terminé avec 8 points, dont deux tirs à 3-points depuis les corners, même s’il a manqué ses quatre lancers-francs. Denver n’a pas hésité à lui confier des adversaires plus grands, puisqu’il a notamment défendu sur Jaren Jackson Jr. Une polyvalence qui pourrait permettre aux Nuggets de multiplier les changements défensifs et de préserver davantage Nikola Jokic sur certaines séquences.

Julian Strawther s’est également distingué. Meilleur marqueur du banc avec 15 points à 4/7 au tir, l’arrière connaît mieux la maison et il a surtout confirmé ses progrès pour attaquer le cercle. C’est justement lui, sur des pénétrations, qui a trouvé Alpha Diallo à deux reprises derrière la ligne à 3-points.

Un autre duo à exploiter

En plus du jeu à mi-distance de DeMar DeRozan et des initiatives de Julian Strawther, les Nuggets peuvent s’appuyer sur une troisième source de création avec le « pick-and-roll » entre Tyus Jones et Marvin Bagley III.

L’ancien meneur des Wolves a régulièrement trouvé son intérieur et Marvin Bagley III a terminé avec 10 points et le meilleur différentiel de son équipe (+15).

Le prochain casse-tête de David Adelman sera désormais de réduire sa rotation à dix joueurs. DeMar DeRozan, Spencer Jones et Marvin Bagley III semblent déjà assurés d’avoir un rôle en sortie de banc. Derrière eux, Tyus Jones, Julian Strawther et Alpha Diallo pourraient donc se disputer les deux dernières places.

Chacun apporte une qualité spécifique : l’organisation pour Tyus Jones, la création offensive pour Julian Strawther et la polyvalence défensive pour Alpha Diallo. Sans oublier Cam Whitmore et Ryan Nembhard, qui piaffent d’impatience avec leur « two-way contract »…