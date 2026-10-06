Pour exister aux Wizards, Tre Mann est prêt à se réinventer

Tre Mann a besoin d’un second souffle. Son début de carrière en NBA avait pourtant été prometteur, avec de très belles aptitudes au scoring du côté d’Oklahoma City, avant d’être échangé en février 2024, au moment où le Thunder commençait à viser le titre.

Après avoir atterri à Charlotte, il avait rapidement retrouvé des couleurs en Caroline du Nord. Mais une blessure au dos l’a ensuite contraint à manquer de longs mois de compétition lors de la saison 2024/25.

À son retour, l’arrière n’a jamais totalement retrouvé son explosivité et a bouclé, à 24 ans, la pire saison de sa carrière sur le plan statistique. Avec 5.5 points, 1.7 rebond et 1.6 passe décisive à 36% au tir en seulement 12 minutes par match, son avenir à Charlotte semblait compromis, un an seulement après sa prolongation de contrat.

« Je suis un joueur bien plus complet »

D’abord envoyé à Cleveland, il a finalement été échangé à deux reprises cet été avant d’atterrir aux Wizards. Dans une équipe où plusieurs joueurs sont déjà capables de porter la balle, et où les jeunes auront besoin de possessions pour progresser, son seul profil de scoreur ne suffira sans doute pas à lui garantir une place dans la rotation.

Déterminé à s’installer durablement dans la capitale, le Floridien est donc prêt à changer son approche.

« Je dois me concentrer sur des petits détails… des choses que je n’avais pas l’habitude de faire », a-t-il confié à Sports Illustrated. « Toute ma vie, j’ai été un scoreur. À Oklahoma City comme à Charlotte, lorsque je ne marquais pas, mon premier réflexe n’était pas de reporter mes efforts sur la défense, mais de me demander : ‘Comment puis-je retrouver mon efficacité offensive ?’ Désormais, j’ai compris, même si je le savais déjà, que je suis un joueur bien plus complet. Si je ne marque pas, je vais impliquer mes coéquipiers. Je suis aussi capable de défendre lorsque je suis pleinement investi, et j’arrive à être régulier là-dedans. »

Tre Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 60 22:47 39.3 36.0 79.3 0.4 2.4 2.9 1.5 1.7 0.8 1.2 0.2 10.4 2022-23 OKC 67 17:39 39.3 31.5 76.4 0.4 1.9 2.3 1.8 1.5 0.6 0.9 0.2 7.7 2023-24 OKC 13 9:09 50.0 42.1 100.0 0.3 1.5 1.8 1.5 0.2 0.2 0.7 0.0 3.8 2023-24 CHA 28 31:00 45.3 36.4 75.9 0.6 3.9 4.5 5.2 1.6 1.7 2.0 0.1 11.9 2024-25 CHA 13 24:32 43.5 40.0 90.5 0.9 2.0 2.9 3.0 1.8 0.5 1.9 0.3 14.1 2025-26 CHA 53 12:37 36.0 32.3 85.2 0.4 1.4 1.7 1.6 1.3 0.5 1.0 0.1 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.