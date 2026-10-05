Rumeurs
James Wiseman, favori pour la dernière place aux Knicks ?
Les Pistons font un geste pour retenir Jalen Duren…
Les Knicks demandent un effort financier à Karl-Anthony Towns
Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons

Jerami Grant, le couteau suisse des nouveaux Grizzlies

Publié le 5/10/2026 à 12:28 Twitter Facebook

NBA – Le vétéran arrivé de Portland pourrait évoluer aux côtés de la jeune et musculeuse raquette Cameron Boozer – Zach Edey.

Jerami GrantÀ 32 ans, il est déjà le joueur le plus expérimenté de l’équipe, et de loin. Impliqué avec Kris Murray dans le transfert autour de Ja Morant cet été, Jerami Grant débarque chez des Grizzlies en pleine reconstruction.

« J’ai déjà été dans des situations de reconstruction », remarque le vétéran en pensant à ses années à Detroit, où son statut avait changé dans la ligue en faisant grimper sa moyenne de points, ou à ses premières saisons à Portland.

Jerami Grant va désormais évoluer au sein d’une équipe dont les deux tiers de l’effectif ont trois ans d’expérience ou moins. Avec, parmi les figures de proue attendues, Cam Boozer et Zach Edey, la paire d’intérieurs.

« Le plus important, c’est la culture, déterminer quelle identité vous voulez avoir et réussir à la mettre en place. Quelle qu’elle soit, je pense que ce sera ‘Grit and Grind’. Évidemment, avec l’arrivée d’Isaiah (Stewart) et tout ce qui va avec, je pense qu’on est en train de construire cette identité aujourd’hui », juge Jerami Grant.

Très facile à intégrer

Ce dernier, en marge du leadership attendu auprès des jeunes, peut aussi s’interroger sur la manière dont il sera utilisé dans le jeu, alors que la priorité sera visiblement le développement des jeunes talents.

« Jerami est probablement l’un des joueurs les plus faciles à intégrer dans cette ligue. Il peut jouer à peu près aux postes 2 à 4 en attaque. Il est très bon sans ballon, mais il sait aussi provoquer des fautes et aller sur la ligne des lancers francs, tout en étant capable de sanctionner les tirs ouverts. Il est très bon dans les situations de ‘closeout’ et efficace en transition », détaille son coach Tuomas Iisalo.

L’an dernier, dans un rôle réduit avec les Blazers, il tournait encore à 18.6 points de moyenne en 30 minutes de jeu. Une moyenne qui avait chuté en playoffs (10.4 points) pour ce joueur qui a navigué entre les postes 4 et 3.

« Les postes sont de moins en moins définis dans le jeu. Je pense donc que ma polyvalence est forcément un atout, puisque je peux jouer à plusieurs postes. Personnellement, peu importe où je joue. Je veux simplement faire ce dont mon équipe a besoin pour gagner », affiche-t-il au moment d’entamer son chapitre dans le Tennessee.

Jerami Grant Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2014-15 PHI 65 21:11 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.0 1.2 2.2 0.6 1.3 1.0 6.3
2015-16 PHI 77 26:50 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.6 9.7
2016-17 PHI 2 20:30 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0
2016-17 OKC 78 19:49 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.8 0.4 0.5 1.0 5.4
2017-18 OKC 81 20:20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4
2018-19 OKC 80 32:39 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.3 13.6
2019-20 DEN 71 26:39 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0
2020-21 DET 54 33:52 42.9 35.0 84.5 0.6 4.0 4.6 2.8 2.3 0.6 2.0 1.1 22.3
2021-22 DET 47 31:55 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2
2022-23 POR 63 35:39 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5
2023-24 POR 54 33:53 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 2.2 0.8 2.1 0.6 21.0
2024-25 POR 47 32:26 37.3 36.5 84.9 0.6 2.9 3.5 2.1 2.3 0.9 1.4 1.0 14.4
2025-26 POR 57 29:44 45.3 38.9 81.4 1.0 2.5 3.5 2.1 2.5 0.7 2.1 0.6 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Memphis Grizzlies en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes