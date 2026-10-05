Jerami Grant, le couteau suisse des nouveaux Grizzlies

À 32 ans, il est déjà le joueur le plus expérimenté de l’équipe, et de loin. Impliqué avec Kris Murray dans le transfert autour de Ja Morant cet été, Jerami Grant débarque chez des Grizzlies en pleine reconstruction.

« J’ai déjà été dans des situations de reconstruction », remarque le vétéran en pensant à ses années à Detroit, où son statut avait changé dans la ligue en faisant grimper sa moyenne de points, ou à ses premières saisons à Portland.

Jerami Grant va désormais évoluer au sein d’une équipe dont les deux tiers de l’effectif ont trois ans d’expérience ou moins. Avec, parmi les figures de proue attendues, Cam Boozer et Zach Edey, la paire d’intérieurs.

« Le plus important, c’est la culture, déterminer quelle identité vous voulez avoir et réussir à la mettre en place. Quelle qu’elle soit, je pense que ce sera ‘Grit and Grind’. Évidemment, avec l’arrivée d’Isaiah (Stewart) et tout ce qui va avec, je pense qu’on est en train de construire cette identité aujourd’hui », juge Jerami Grant.

Très facile à intégrer

Ce dernier, en marge du leadership attendu auprès des jeunes, peut aussi s’interroger sur la manière dont il sera utilisé dans le jeu, alors que la priorité sera visiblement le développement des jeunes talents.

« Jerami est probablement l’un des joueurs les plus faciles à intégrer dans cette ligue. Il peut jouer à peu près aux postes 2 à 4 en attaque. Il est très bon sans ballon, mais il sait aussi provoquer des fautes et aller sur la ligne des lancers francs, tout en étant capable de sanctionner les tirs ouverts. Il est très bon dans les situations de ‘closeout’ et efficace en transition », détaille son coach Tuomas Iisalo.

L’an dernier, dans un rôle réduit avec les Blazers, il tournait encore à 18.6 points de moyenne en 30 minutes de jeu. Une moyenne qui avait chuté en playoffs (10.4 points) pour ce joueur qui a navigué entre les postes 4 et 3.

« Les postes sont de moins en moins définis dans le jeu. Je pense donc que ma polyvalence est forcément un atout, puisque je peux jouer à plusieurs postes. Personnellement, peu importe où je joue. Je veux simplement faire ce dont mon équipe a besoin pour gagner », affiche-t-il au moment d’entamer son chapitre dans le Tennessee.

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHI 65 21:11 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.0 1.2 2.2 0.6 1.3 1.0 6.3 2015-16 PHI 77 26:50 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.6 9.7 2016-17 PHI 2 20:30 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2016-17 OKC 78 19:49 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.8 0.4 0.5 1.0 5.4 2017-18 OKC 81 20:20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 32:39 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.3 13.6 2019-20 DEN 71 26:39 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 33:52 42.9 35.0 84.5 0.6 4.0 4.6 2.8 2.3 0.6 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 31:55 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 35:39 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 54 33:53 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 2.2 0.8 2.1 0.6 21.0 2024-25 POR 47 32:26 37.3 36.5 84.9 0.6 2.9 3.5 2.1 2.3 0.9 1.4 1.0 14.4 2025-26 POR 57 29:44 45.3 38.9 81.4 1.0 2.5 3.5 2.1 2.5 0.7 2.1 0.6 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.