Mitchell Robinson a obtenu les excuses de Joe Mazzulla… pour le « Hack-A-Mitch »

« Je shoote beaucoup de lancers-francs. BEAUCOUP de lancers-francs ! », insiste Mitchell Robinson en penchant la tête et en souriant. Cet été, le nouveau pivot des Celtics s’est attaqué à l’une de ses plus grandes faiblesses, qui le suit depuis ses débuts : sa maladresse aux lancers-francs.

Avec 50.8% de réussite en carrière, il affiche l’un des pires ratios de l’histoire. La saison passée, l’intérieur n’avait d’ailleurs jamais été aussi maladroit avec un minuscule 40.8% de réussite. En passant de New York à Boston durant l’intersaison, Mitchell Robinson a voulu corriger le tir. Au propre comme au figuré.

Tout en « réglant ses comptes » avec son nouveau coach, Joe Mazzulla. « Au début, on a eu un petit problème parce que je lui ai dit : ‘Tu dois t’excuser de m’avoir fait subir toutes ces fautes’. S’il ne voulait pas le faire, j’aurais eu quelques problèmes avec lui. Mais il s’est excusé et maintenant, on est dans la même équipe, donc vous savez que ça va être génial », rapporte l’intérieur sur le ton de la plaisanterie.

On se souvient que lors des playoffs 2025, au second tour entre les Knicks et les Celtics, le technicien de Boston avait assumé cette stratégie du « Hack-A-Mitch », une référence au « Hack-A-Shaq » employé sur Shaquille O’Neal, pas beaucoup plus inspiré sur la ligne de réparation à l’époque.

« Il faut se concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Il faut toujours rester fidèle au processus qui te donne la meilleure chance de remporter cette possession et de gagner ce match », avait justifié Joe Mazzulla après avoir même employé cette stratégie quand sa formation comptait près de 30 points d’avance ! Mitchell Robinson avait bouclé cette série avec un gros volume de lancers (31) et seulement 45% de réussite.

En concurrence avec Neemias Queta

Blague à part, le joueur de 28 ans espère que ses efforts estivaux vont payer. « Je prends de plus en plus confiance sur la ligne, dans mon toucher de balle et tout ce qui concerne mon tir. Je me sens donc prêt à y aller », affiche celui qui a apprécié avoir reçu la visite de son coach à Nashville cet été.

« Ils vont me pousser. J’en ai besoin, parce que parfois, je me prends trop la tête. Ici, j’ai l’impression qu’ils sont très compréhensifs et qu’ils veulent voir le meilleur de chacun. Je pense que ça va être super », imagine plus largement l’intérieur drafté en 2018 (36e choix) par les Knicks, qui n’avait pas encore porté d’autre maillot.

Le champion NBA en titre est en concurrence avec Neemias Queta pour le poste de pivot titulaire. Mais l’ancien New-yorkais, habitué aux deux statuts (titulaire ou remplaçant), s’adaptera aux besoins de son équipe. « Pour moi, ça n’a pas d’importance […] Je vais continuer à jouer dur et à faire ce que je fais de mieux. »

À savoir imposer sa présence physique dans les raquettes, capter un maximum de rebonds, offensifs notamment, et représenter une menace pour les attaquants adverses en pénétration.

« Mitch est l’un des meilleurs intérieurs de la ligue, il est extrêmement efficace dans sa capacité à peser sur les matchs. Oui, je suis déçu qu’on ne puisse plus lui faire faute, mais c’est comme ça. Il est désormais avec nous, et je pense qu’il aura un gros impact pour nous… Évidemment, il vient de remporter un titre, donc nous pouvons beaucoup apprendre de lui », s’enthousiasme notamment le coach pour conclure.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.