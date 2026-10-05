Doug Christie sur Ben Simmons : « Rien de ce que j’avais lu n’était vrai »

Après une année entière sans jouer, Ben Simmons doit encore démontrer qu’il peut retrouver une place garantie en NBA. Mais au terme des trois premiers jours du training camp des Kings, Doug Christie assure avoir déjà découvert un joueur très éloigné de l’image renvoyée ces dernières saisons.

« Rien de ce que j’avais lu n’était vrai », a notamment lancé l’entraîneur de Sacramento. « J’apprécie vraiment sa présence. Il communique, il prend du plaisir à jouer et il adore être entraîné. C’est quelqu’un de spécial, et on reconnaît tout de suite la grandeur d’un joueur. »

Arrivé cet été pour une saison, le triple All-Star n’a plus foulé un parquet NBA depuis l’exercice 2024/25 partagé entre Brooklyn et Los Angeles. À 30 ans, il tente de relancer une carrière perturbée par de nombreux problèmes physiques au point d’avoir cumulé environ 100 matches sur ces trois dernières saisons en NBA.

Le courage de revenir

Doug Christie insiste donc sur le courage nécessaire pour revenir après une aussi longue interruption et affronter les doutes accumulés au fil des années.

« Il y a du leadership dans ce que Ben nous apporte », estime-t-il. « Il faut parler de son courage, entre les blessures et le fait de revenir. Tout ce que je vois chez lui correspond à un joueur qui se trouve dans un très bon état d’esprit, qui aime le basket et qui apprécie ses coéquipiers. »

Le coach des Kings ne se contente pas d’évaluer les qualités sportives de sa recrue. Il apprécie aussi son attitude au quotidien et sa volonté de participer à la culture plus exigeante que la franchise cherche à mettre en place.

Un mentor pour Darius Acuff Jr.

Depuis le début du camp, Doug Christie insiste sur l’impact physique, la communication défensive et la responsabilité individuelle. Ben Simmons semble pleinement adhérer à cette philosophie. L’Australien n’hésite notamment pas à interpeller ses partenaires, puis à les défier directement sur le terrain. Un comportement que son entraîneur considère comme une véritable preuve de leadership.

« Être un leader, c’est savoir reprendre ses coéquipiers, puis les attaquer sur le terrain », explique Doug Christie. « Si vous voulez vraiment montrer à un partenaire que vous tenez à lui, vous ne jouez pas tranquillement entre copains. Vous l’affrontez. C’est comme cela que le fer aiguise le fer. »

Cette mentalité doit aider Ben Simmons à devenir l’un des cadres de l’effectif mais surtout le mentor de Darius Acuff Jr. Russell Westbrook à la retraite, les Kings manquent d’un meneur d’expérience pour épauler leur rookie.