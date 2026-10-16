Nike a commencé à dévoiler les premiers coloris qui composeront la collection « Halloween 2026 ». Air Jordan se met à son tour au diapason avec cette Air Jordan 5 du même nom et qui empruntera le même code couleur, en noir et orange « citrouille ».

La tige en cuir ressort intégralement en noir. Les touches d’orange se situent au niveau du motif « dents de requin » de la semelle intermédiaire et à l’intérieur du col. On peut lire également un « Air Jordan » à l’envers à l’intérieur de la languette et un « XXIII » pour 23.

Des contours phosphorescents complètent le tout sur le numéro 23 apparaissant à la base du talon, le « Nike Air » sur le talon et le « Jumpman » sur la languette. On en retrouve aussi sous la semelle. De quoi effrayer vos adversaires même dans l’obscurité !

La Air Jordan 5 Retro « Halloween » devrait être le premier modèle du genre à investir le marché mondial cette année. En France, sa sortie est prévue dès ce soir à partir de minuit, soit deux semaines avant le jour J. La paire sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.