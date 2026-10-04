Janelle Salaün élue à l’unanimité meilleure remplaçante de WNBA

La saison exceptionnelle de Janelle Salaün est officiellement récompensée ! La Française a été désignée meilleure sixième joueuse de la saison WNBA 2026, et sans la moindre contestation puisque les 74 journalistes et diffuseurs appelés à voter l’ont placée en tête.

Une première récompense individuelle majeure en WNBA pour l’ailière des Golden State Valkyries, qui devient également la première joueuse de la jeune franchise à décrocher ce trophée.

Il faut dire que Janelle Salaün a parfaitement rempli son rôle. Remplaçante lors de ses 40 apparitions, elle a terminé meilleure marqueuse parmi les joueuses de banc avec 12,7 points de moyenne, son record en carrière.

Surtout, la Française a établi plusieurs nouveaux standards pour une remplaçante sur une saison WNBA : 509 points inscrits, 93 tirs à 3-points réussis et 27 rencontres à au moins 10 points. Trois records de la ligue.

Une arme décisive pour Golden State

Avec son adresse extérieure, Janelle Salaün s’est d’ailleurs imposée comme l’une des principales armes de Golden State. Elle a notamment terminé la saison à 39,2% derrière l’arc, avec le huitième plus grand nombre de tirs primés inscrits de toute la WNBA, titulaires comprises.

Son impact se retrouve également dans le « plus/minus » : son +160 cumulé est le meilleur parmi toutes les remplaçantes du championnat.

Déjà membre de la WNBA All-Rookie Team en 2025, Janelle Salaün a donc franchi un nouveau cap pour sa deuxième saison aux États-Unis. Et elle a largement contribué au superbe bilan de 32 victoires pour 12 défaites de Golden State, deuxième de la saison régulière.

Après avoir éliminé Dallas au premier tour des playoffs, les Valkyries vont désormais retrouver les Las Vegas Aces en demi-finale, avec une Janelle Salaün qui n’a plus vraiment grand-chose d’une simple remplaçante.