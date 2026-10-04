Valkyries, Aces, Dream ou Liberty : qui jouera les Finales WNBA ?

Le premier tour des playoffs a rendu son verdict avec une surprise de taille : l’élimination des Minnesota Lynx, qui avaient pourtant terminé à la première place du classement, par le New York Liberty, seulement huitième au terme de la saison régulière.

Pour ce deuxième tour, New York ira défier l’Atlanta Dream, qui n’a fait qu’une bouchée des Washington Mystics.

De leur côté, les Golden State Valkyries ont dû s’employer face aux Dallas Wings. Après avoir largement dominé le Game 1, les joueuses de Natalie Nakase ont laissé filer la deuxième manche avant de renverser un Game 3 dans lequel elles ont compté jusqu’à 16 points de retard.

Portées par un excellent quatrième quart-temps de Gabby Williams, les Valkyries se sont finalement imposées de quatre points pour remporter la première série de playoffs de leur histoire.

Enfin, les Las Vegas Aces sont venues à bout de l’Indiana Fever, là aussi en trois manches. Si les joueuses de Becky Hammon ont laissé filer le Game 2, elles ont pu compter sur une excellente A’ja Wilson lors des première et troisième rencontres pour rejoindre Golden State en demi-finales.

À noter que ce deuxième tour se jouera au meilleur des cinq manches, contre trois au premier tour.

Atlanta Dream (4) – New York Liberty (8)

Après avoir fait tomber les Lynx, le Liberty va tenter d’enchaîner face à un Dream qui semble toutefois mieux armé pour exploiter certaines de ses faiblesses.

Atlanta dispose notamment de l’un des meilleurs « backcourts » de la Ligue avec le duo Rhyne Howard – Allisha Gray. Un tandem qui peut poser de sérieux problèmes aux extérieures de New York, même si Pauline Astier a brillé au premier tour. Envoyée en mission sur Olivia Miles, la Française a fortement contribué aux difficultés de la rookie des Lynx.

À ses côtés, Sabrina Ionescu a présenté davantage d’incertitudes défensives. Face à une équipe du Dream qui aime sanctionner à 3-points, ses errances pourraient coûter cher au Liberty.

En revanche, Ionescu a retrouvé de l’adresse derrière l’arc. Après une saison régulière compliquée, l’arrière a tourné à près de 40 % à 3-points face à Minnesota.

Autre point majeur : le duel intérieur. Face aux Lynx, Breanna Stewart avait profité du manque de taille adverse pour dominer avec 27.5 points et 8.5 rebonds de moyenne. Contre Atlanta, la triple championne WNBA va notamment croiser Angel Reese, qui vient tout juste d’être élue Défenseure de l’année.

Le défi pour Atlanta sera donc de contenir Breanna Stewart et Jonquel Jones, tout en remportant la bataille du rebond pour s’offrir des secondes chances.

Mais New York possède un atout difficile à quantifier : son expérience. Sabrina Ionescu, Breanna Stewart et Jonquel Jones étaient déjà toutes présentes lors du titre de 2024.

« L’expérience en playoffs compte vraiment », souligne Breanna Stewart. « Il se passe tellement de choses lors d’une longue série que vous devez rester concentrées sur l’objectif final. Avec ce groupe, la majorité d’entre nous a déjà été dans ce type de situation. Il ne faut ni s’emballer ni baisser la tête. Ce que nous avons fait au premier tour, c’est bien et nous sommes contentes d’être ici, mais notre objectif n’était pas de sortir au premier tour. »

Avantage : Atlanta (légèrement). Le Dream semble plus équilibré et dispose de davantage d’armes sur les lignes extérieures, mais l’expérience du Liberty rend cette série particulièrement ouverte.

Les confrontations en saison régulière

Jeudi 11 juin : Atlanta Dream 90-104 New York Liberty

Lundi 21 septembre : New York Liberty 84-95 Atlanta Dream

Mercredi 23 septembre : New York Liberty 65-83 Atlanta Dream

Le calendrier de la série

Atlanta Dream – New York Liberty : Dimanche 4 octobre à 20h

Atlanta Dream – New York Liberty : Mardi 8 octobre à 1h30 (dans la nuit de lundi à mardi)

New York Liberty – Atlanta Dream : Samedi 10 octobre à 1h30 (dans la nuit de vendredi à samedi)

New York Liberty – Atlanta Dream : Dimanche 11 octobre, horaire à définir*

Atlanta Dream – New York Liberty : Mercredi 13 octobre, horaire à définir*

*Si nécessaire

Golden State Valkyries (2) – Las Vegas Aces (3)

Depuis leur arrivée dans la Ligue en 2025, les Valkyries ont bâti leur identité sur la défense, avec deux saisons terminées parmi les trois meilleures équipes du championnat dans ce secteur.

Mais face à Dallas, cette défense a pris l’eau lors du Game 2 devant Arike Ogunbowale, auteure de 45 points pour battre le record de points sur un match de playoffs.

Cette fois, le défi sera encore plus grand avec A’ja Wilson. La MVP en titre sort d’un premier tour de très haut niveau avec 32 points et 11.7 rebonds de moyenne face au Fever.

Face à une équipe de Golden State moins armée dans le secteur intérieur, A’ja Wilson devrait disposer d’un net avantage dans la raquette. Les Valkyries devront donc trouver d’autres moyens de faire basculer la série.

Parmi eux, Gabby Williams. La Française s’est imposée comme la patronne de Golden State et l’a encore montré lors du Game 3 face aux Wings. Au-delà de son apport offensif, sa défense peut permettre aux Valkyries de provoquer des pertes de balle et de courir en transition.

Las Vegas possède cependant un « backcourt » extrêmement expérimenté avec Chelsea Gray et Jackie Young. La première a brillé lors du Game 3 face au Fever, tandis que la seconde avait inscrit 21 points dans la première rencontre.

Il existe toutefois un domaine où Golden State possède un avantage évident sur le papier : la profondeur de banc.

Si le cinq majeur de Las Vegas est très solide, les solutions derrière sont plus limitées. Lors du Game 3 face au Fever, Becky Hammon s’était ainsi contentée d’une rotation à sept joueuses, dont Mai Yamamoto, utilisée seulement neuf minutes.

Chez les Valkyries, les solutions sont plus nombreuses avec Janelle Salaün, Tiffany Hayes ou encore Kaitlyn Chen, capable de prendre feu sur une rencontre.

Avantage : Las Vegas. La profondeur des Valkyries peut peser sur une série longue, mais Golden State ne semble pas disposer d’une réponse évidente face à A’ja Wilson. Et dans ce type de série, posséder la meilleure joueuse sur le terrain reste souvent déterminant.

Les confrontations en saison régulière

Dimanche 31 mai : Golden State Valkyries 81-91 Las Vegas Aces

Vendredi 5 juin : Las Vegas Aces 84-79 Golden State Valkyries

Dimanche 21 juin : Las Vegas Aces 92-73 Golden State Valkyries

Le calendrier de la série

Golden State Valkyries – Las Vegas Aces : Dimanche 4 octobre à 22h

Golden State Valkyries – Las Vegas Aces : Mardi 8 octobre à 3h30 (dans la nuit de mardi à mercredi)

Las Vegas Aces – Golden State Valkyries : Samedi 10 octobre à 3h30 (dans la nuit de vendredi à samedi)

Las Vegas Aces – Golden State Valkyries : Dimanche 11 octobre, horaire à définir*

Golden State Valkyries – Las Vegas Aces : Mercredi 13 octobre, horaire à définir*

*Si nécessaire