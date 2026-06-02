Jeremy Sochan, l’espion venu de San Antonio

Avec seulement 23 petites minutes disputées en playoffs, Jeremy Sochan pourrait clairement passer les Finals sur le banc avec les Knicks. Néanmoins, celui qui est presque assuré de finir cette saison avec une bague, puisqu’il a commencé la saison à San Antonio, aura un rôle à jouer pour New York. Justement parce que c’est un ancien Spur.

Il a en effet passé trois saisons et demie à San Antonio, dont deux et demie aux côtés de Victor Wembanyama. Jusqu’à février dernier même. « Que je joue ou non, c’est important de donner toutes les informations que je possède. Et je pense en avoir beaucoup », explique ainsi le Polonais.

L’ailier est donc parfaitement placé pour donner des conseils à Mike Brown, Jalen Brunson et compagnie pour préparer ces Finals face au Français, qui vient d’être élu MVP de la finale de conférence Ouest, avec 27.3 points, 10.9 rebonds et 2.7 contres de moyenne.

Quel serait le secret de Jeremy Sochan pour limiter « Wemby » ? « Comme il est si grand, il se fatigue », raconte l’ancien des Spurs. « Il faut mettre plusieurs styles de défense face à lui et être très physique, le faire courir. Il va finir par s’épuiser et va devoir se reposer sur certaines séquences de jeu. »

C’est le duo OG Anunoby – Josh Hart qui devrait constituer le premier rideau face à Victor Wembanyama avec un rôle essentiel pour le second, justement par ses mouvements, ses courses en attaque et sa capacité à mettre dedans de loin, pour forcer le pivot des Spurs à sortir de la raquette, et à couvrir le maximum de terrain possible.

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 56 26:02 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SA 74 29:38 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SA 54 25:16 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 NY 16 6:56 56.7 20.0 80.0 0.7 1.4 2.1 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 2.8 2025-26 SA 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 1.8 0.4 0.6 0.2 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.