Keldon Johnson, un quatrième quart-temps qui fait du bien

Il y avait eu des playoffs compliqués, des soirées sans rythme, des passages frustrants. Et puis il y a eu ce quatrième quart-temps du Game 7, à Oklahoma City, où Keldon Johnson a rappelé sa valeur aux Spurs.

Dans la victoire de San Antonio face au Thunder (111-103), synonyme de qualification pour les Finals, l’ailier a inscrit 8 de ses 11 points dans la dernière période de la partie. Pas vraiment un feu d’artifice statistique, mais une séquence capitale dans un match où chaque possession pesait lourd.

Alors que le Thunder menaçait de faire basculer la rencontre, Keldon Johnson a d’abord planté deux tirs à 3-points consécutifs pour donner cinq longueurs d’avance aux Spurs (87-82). Puis il a ajouté une pénétration pour repousser Oklahoma City à 11 points (97-86), à huit minutes de la fin. Trois paniers, trois coups de massue.

« Mes coéquipiers et mes coaches ont continué à croire en moi », a-t-il apprécié. « Et j’ai continué à croire en moi. Je savais que la roue finirait par tourner. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais tant que je restais impliqué et concentré, ça finirait par payer. »

« Ce sont des playoffs difficiles pour moi, il n’y a pas à le nier »

Ce n’était pas anodin pour le meilleur sixième homme de la saison, limité à neuf points ou moins dans trois des cinq matchs précédents. Lui-même ne s’est pas caché.

« Ce sont des playoffs difficiles pour moi, il n’y a pas à le nier », a-t-il admis. « Mais tout cela en vaut la peine quand on vit de grands moments comme celui-là dans un Game 7. »

Pour le plus ancien Spur de l’effectif, arrivé en 2019 et témoin de six années sans playoffs, la soirée avait forcément une saveur particulière, même s’il ne tourne qu’à 8.7 points de moyenne sur ces playoffs, à 42% de réussite au tir. Il a connu les saisons à 22 victoires puis l’explosion du projet autour de Victor Wembanyama.

« C’est l’une des soirées les plus gratifiantes émotionnellement de ma vie », a-t-il soufflé. « On a traversé tellement de choses comme équipe. On croit tous les uns en les autres. » Suffisamment pour décrocher le titre suprême ?

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SA 17 17:42 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.6 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SA 69 28:31 47.9 33.1 74.0 1.3 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.3 12.8 2021-22 SA 75 31:54 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SA 63 32:45 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.0 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SA 69 29:32 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.4 0.3 15.7 2024-25 SA 77 23:52 48.2 31.8 77.3 1.5 3.4 4.8 1.6 1.5 0.6 1.0 0.3 12.7 2025-26 SA 82 23:18 51.9 36.3 79.4 1.7 3.7 5.4 1.4 2.0 0.6 0.9 0.1 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.