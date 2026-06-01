Mike Schmitz impatient de travailler avec Cooper Flagg

Nommé GM des Mavericks par Masai Ujiri, nouveau président de la franchise, Mike Schmitz arrive à Dallas avec un profil bien particulier. Avant de faire ses armes à Portland, pendant quatre ans aux côtés de Joe Cronin, il s’était surtout imposé comme l’un des grands spécialistes de la Draft, notamment chez ESPN.

Forcément, lorsqu’il commence à « scouter » les meilleurs jeunes talents avec Jonathan Givony, le fondateur de DraftExpress, à partir de 2017, son chemin finit par croiser celui de Cooper Flagg.

« Je l’ai suivi de très près. Je l’ai observé pendant des années, de l’European Youth Basketball League à sa Coupe du monde U17 à Malaga, en Espagne, où il a gagné la médaille d’or », raconte le dirigeant à The Athletic. « Il avait 15 ans à l’époque. J’ai bien connu son jeu et sa trajectoire. »

Dès lors, est-il vraiment surpris par la première saison NBA de l’ailier, conclue par un trophée de rookie de l’année ?

« Ce n’est pas simplement un jeune qui fait des statistiques »

« Je ne dirais pas que je suis étonné. On a vu un jeune de 18 ans, qui en a 19 maintenant, avoir un gros impact sur les victoires. Habituellement, même avec un premier choix de Draft, ça demande du temps pour gagner. En défense comme en attaque, avec son intelligence, il a des qualités que l’on voit chez des vétérans. C’est ça qui m’a vraiment impressionné », poursuit Mike Schmitz. « Ce n’est pas simplement un jeune qui fait des statistiques. Il a de l’impact et fait gagner. C’est très rare. C’est un des éléments qui font de lui un joueur spécial. »

Désormais, Mike Schmitz va travailler avec Cooper Flagg, mais aussi pour lui, afin de construire l’environnement le plus favorable autour de ce joyau.

« Je suis impressionné jusqu’à maintenant. Son niveau de talent, son attention aux détails, son esprit de compétition, son attitude… Ce n’est pas un jeune de 19 ans comme les autres. C’est une des nombreuses raisons qui expliquent mon enthousiasme sur ce qu’on peut faire à Dallas », conclut-il.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33:29 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.