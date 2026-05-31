Cason Wallace, l’ultime révolte du Thunder

Il y avait trop de maîtrise côté Spurs et trop peu de temps pour tout renverser. Mais Cason Wallace a refusé que la saison du Thunder se termine sans une dernière secousse.

Dans ce Game 7 perdu face à San Antonio, l’arrière d’OKC a été l’un des moteurs de l’ultime rally. Avec plusieurs tirs primés dans le quatrième quart-temps, il a ramené de l’espoir au Paycom Center.

« On est des compétiteurs », a-t-il rappelé. « On ne voulait pas perdre. C’est un match de 48 minutes, donc on allait jouer les 48 minutes. On a essayé de lancer une dernière poussée, mais ce n’était pas assez. »

L’image résume aussi la soirée du Thunder : privé de Jalen Williams et Ajay Mitchell, obligé de bricoler autour de Shai Gilgeous-Alexander avec un Chet Holmgren transparent, OKC avait besoin d’aide de la part de son « supporting cast ». Et c’est Cason Wallace, avec 14 de ses 17 points dans le quatrième quart-temps, qui a répondu.

Le problème, c’est que les Spurs avaient frappé les premiers, comme Cason Wallace l’a reconnu. « Ils ont mis le premier coup. On était à la maison, on avait beaucoup de choses à faire, mais on ne les a pas faites. »

Un quatrième quart-temps révélateur

Le début du quatrième quart-temps a été fatal, San Antonio marquant sur ses six premières possessions pour faire gonfler l’écart. « Ce n’était pas assez bon », a simplement admis Cason Wallace au sujet de la défense d’OKC.

Sa réaction offensive dit toutefois quelque chose de son évolution. Après une saison où il a déjà franchi un cap balle en main, il a profité des absences pour sortir de son rôle de simple chien de garde. Interrogé sur ce que cette fin de série pouvait lui apprendre pour l’été, il n’a pas voulu se projeter trop vite.

« Je n’en suis pas encore là, honnêtement », a-t-il expliqué. « J’étais juste sur le terrain, à jouer, à prendre ce que le match me donnait. »

Face aux Spurs, ce ne fut pas assez. Mais Cason Wallace a montré qu’il faisait partie des joueurs qui grandissaient dans l’urgence. Un signe précieux pour son GM, Sam Presti, en vue d’éventuelles modifications de l’effectif.

Cason Wallace Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 20:38 49.1 41.9 78.4 0.6 1.6 2.3 1.5 1.6 0.9 0.5 0.5 6.8 2024-25 OKC 68 27:35 47.4 35.6 81.1 1.0 2.3 3.4 2.5 2.1 1.8 0.9 0.5 8.4 2025-26 OKC 77 26:34 43.2 35.1 80.9 0.8 2.3 3.1 2.6 2.0 1.9 0.9 0.4 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.