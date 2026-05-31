NBA Finals 2026 : le calendrier de la finale Spurs – Knicks

C’est une finale de rêve pour beaucoup, que ce soit les instances de la NBA, mais aussi les Français, tant les Knicks Nation et Spurs Nation sont présentes en France, avec ce remake des Finals 1999. Beaucoup de joueurs n’étaient pas nés à cette époque, à commencer par Victor Wembanyama.

Cette revanche de la dernière NBA Cup débute mercredi soir à San Antonio. C’est à suivre en intégralité et en direct sur Prime Vidéo, et en différé sur beIN Sports.

Comme chaque année, depuis 2010, Basket USA sera à San Antonio puis New York pour faire vivre cette finale très attendue.

Mercredi 3 juin

San Antonio – New York| Game 1 | 2h30 (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Vendredi 5 juin

San Antonio – New York | Game 2 | 2h30 (dans la nuit de vendredi à samedi)

Lundi 8 juin

New York – San Antonio | Game 3 | 2h30 (dans la nuit de lundi à mardi)

Mercredi 10 juin

New York – San Antonio | Game 4 | 2h30 (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Samedi 13 juin

San Antonio – New York | Game 5 | 2h30* (dans la nuit de samedi à dimanche)

Mardi 16 juin

New York – San Antonio | Game 6 | 2h30* (dans la nuit de mardi à mercredi)

Vendredi 19 juin

San Antonio – New York | Game 7 | 2h30* (dans la nuit de vendredi à samedi)

*si nécessaire