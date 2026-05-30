Mike Brown n’a pas eu de mal à se détacher de la presse new-yorkaise

« Ne monte jamais trop haut, ne descends jamais trop bas, reste d’humeur égale. » Ce mantra bien connu dans le microcosme NBA, Mike Brown l’a beaucoup entendu de la bouche de Rick Carlisle. Les deux hommes ont évolué ensemble aux Pacers, de 2003 à 2005, du temps où Brown était l’assistant du second.

Il s’agira de son dernier poste d’assistant avant de prendre les commandes des Cavs, et mener LeBron James et sa bande à la finale NBA en 2007. Dix-neuf ans plus tard, le technicien s’apprête à retrouver la plus haute des scènes avec les Knicks. Et cette philosophie lui colle toujours à la peau.

« J’ai l’impression de plutôt bien gérer ça. On a tous eu des coups durs dans la vie bien plus importants que (ceux liés au basket), et essayer de garder le cap même quand on encaisse ces coups, ça aide à se préparer pour ce qui n’est, au fond, qu’un jeu », développe le coach new-yorkais.

Dans cette logique, Mike Brown tente au maximum de se détacher du bruit extérieur, et notamment de la presse new-yorkaise, dont la réputation n’est plus à faire. « Sans vouloir vous offenser, je ne lis rien. J’essaie par tous les moyens de ne rien lire ou regarder de ce qui sort, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, que ce soit bon ou mauvais », lâche Brown.

Un joueur blessé ? Il ne veut pas trop de détails

Un moyen pour lui de se prémunir et ne pas se laisser affecter ou influencer dans un sens ou dans l’autre. « Parce que je suis humain, que je peux être comme ci ou comme ça (ndlr : geste de la main vers le haut, puis le bas), et c’est pour ça que je m’en préserve. »

Même logique lorsque l’un de ses joueurs se blesse. Il préfère laisser le staff médical à l’œuvre et attendre de voir la situation évoluer, quitte à rester dans l’ignorance des détails : « Quand le joueur est prêt à revenir, prévenez-moi. Sinon, ça va me retourner le cerveau. »

« C’est une ligne de conduite que j’essaie de suivre depuis toujours, mais qui s’est renforcée quand j’ai travaillé pour Rick, et j’essaie vraiment de l’appliquer aujourd’hui en tant qu’entraîneur principal, surtout avec cette équipe ici à New York », termine le coach dont la méthode a payé jusqu’ici, avec une accession aux Finales NBA dès sa première année avec les Knicks.