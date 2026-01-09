Rick Carlisle enfin en plein dans le 1000

Un mois après sa dernière victoire et après une série de 13 défaites de rang, le nouveau record de franchise des Pacers, Rick Carlisle a pu enfin goûter à nouveau au succès face aux Hornets. Il est ô combien symbolique puisque c’est le 1000e de sa carrière.

« Je suis seulement heureux pour mes joueurs, pour la franchise et pour nos fans. Les gens vivent et meurent avec nous depuis un mois et ce fut compliqué », commente le coach en référence à ce long mois de revers.

Ne veut-il pas parler de sa performance individuelle ? « Il n’aime pas parler de lui, célébrer ce qu’il a fait », avait annoncé TJ McConnell. « Il ne pense qu’à l’équipe et aux équipes qu’il a précédemment coachées. Il veut parler des joueurs. Rick est comme ça. »

Un club très fermé

Seulement, on n’entre pas dans le club des 1000 tous les matins : ils ne sont que onze à avoir atteint une telle altitude. Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan, Pat Riley, George Karl, Doc Rivers, Phil Jackson, Larry Brown, Rick Adelman et Rick Carlisle donc. Par conséquent, cela mérite tout de même quelques mots, même si c’est pour parler des autres.

« Je connais bien tous les coaches de cette liste. Je suis arrivé sur un banc en 2001 et beaucoup étaient encore aux commandes. J’ai coaché contre beaucoup d’entre eux, pendant si longtemps. J’ai un tel respect pour eux. Ils n’étaient pas que des adversaires, ils sont devenus des amis. Je suis très chanceux », salue l’entraîneur d’Indiana. « Le plus important, ce n’est pas moi ni cet exploit : c’est la franchise. On a de bonnes personnes, des magnifiques joueurs. Je suis chanceux de travailler avec Kevin Pritchard, Chad Buchanan, Ted Wu, des gars incroyables. »