Mike Brown fait son retour en Finals, 19 ans plus tard…

Patience est mère de toutes les vertus, et ce n’est pas Mike Brown qui dira le contraire. C’est en entraîneur comblé qu’il s’est présenté après la qualification de ses Knicks pour les Finals, au terme d’une nouvelle démonstration.

Dix-neuf ans que Mike Brown attendait ça, après avoir emmené les Cavaliers à ce stade des playoffs. Jamais, dans l’histoire de la ligue, un coach n’avait attendu aussi longtemps entre deux participations aux Finals. Mais l’ancien technicien des Kings n’a pourtant pas perdu de temps à New York, quelques mois seulement après son arrivée. Et lui y croyait dur comme fer depuis déjà un moment.

Engagé par la franchise new-yorkaise début juillet, l’homme aux deux titres de coach de l’année avait un sacré défi devant lui. Les Knicks attendaient depuis 1999 une place en finale, et restaient sur quatre qualifications en playoffs, mais pour une seule finale de conférence. La base était solide, mais pas encore suffisante pour se hisser au sommet de l’Est. Cela n’a pas empêché le technicien de 56 ans de croire dans les chances de sa nouvelle franchise.

« Quand j’ai eu cette opportunité, de l’extérieur, j’avais le sentiment que cette équipe était prête », a-t-il assuré. « Je sentais vraiment que c’était une équipe qui pouvait jouer les finales. Je pensais que nous avions une vraie possibilité, si nous parvenions à aider les joueurs à le comprendre, et qu’ils restaient soudés durant ce processus. Nous avons rencontré de l’adversité à plusieurs moments dans la saison, pas seulement en tant que collectif, mais certains joueurs individuellement, et moi y compris. Mais j’y croyais depuis le premier jour. »

La fin de saison régulière comme déclic

Quintuple champion en tant qu’assistant de Gregg Popovich à San Antonio, puis de Steve Kerr à Golden State, Mike Brown a une certaine expérience quand il s’agit de reconnaître l’ADN de la gagne. La victoire lors de la NBA Cup avait constitué un premier pas en avant.

Mais ce n’est pourtant que plus tard, et avec le retour d’un joueur dans la rotation, que l’entraîneur a compris qu’au-delà de ses espérances, son équipe avait légitimement le calibre d’un possible champion.

« Au fil de la saison régulière, il y avait toujours un peu d’interrogation sur notre capacité ou non à passer ce cap. À six ou sept matchs de la fin de la régulière, quand Landry Shamet est revenu (à six matchs de la fin de la saison régulière), je pense que nous avons commencé à jouer un bon basket, et à faire des choses plus altruistes, avec plus de sens du sacrifice de la part du groupe. Tout au long de la saison, vous avez des hauts et des bas, vos bons et vos mauvais moments, de l’adversité que vous devez combattre. Parfois, nous l’avons fait rapidement, parfois cela nous a pris une minute pour comprendre les choses. Donc c’est probablement vers la fin de saison que je me suis dit : ‘OK, là je sens qu’on y est. Ce groupe est là où il doit être au bon moment de l’année.’ »

Une pluie de records

Et la suite lui a largement donné raison. Les Knicks ont écœuré la concurrence de l’Est durant ces phases finales, avec une 11e victoire consécutive.

Là encore un record pour Mike Brown, celui de la plus longue série de succès en playoffs pour un coach lors de sa première saison avec une équipe. Et un autre pour les Knicks, vainqueurs de ces onze rencontres avec un écart cumulé de 262 points, le plus large de l’histoire, saison régulière et playoffs confondus.

« Notre groupe joue un bon basket, et il le fait de différentes façons », s’est félicité Mike Brown. « Il le fait différemment en fonction de qui est notre adversaire. Cela ajoute à votre conviction. Vous utilisez la saison régulière pour être prêt en playoffs, et nos gars ont fait un travail exceptionnel pour cela. »

« Vous êtes en playoffs, en finale de conférence, et vous marquez 65 points cumulés sur rebond offensif et contre-attaque… Je ne sais pas si j’ai déjà vu ça à ce moment-là de la saison », a-t-il poursuivi après la victoire écrasante 130-93 du Game 4. « Je tire mon chapeau aux joueurs, qui sont restés fidèles à notre plan de jeu. »

New York arrive lancé vers la finale, avec même le luxe d’un peu de repos. Et d’un peu plus de temps, pour Mike Brown, afin d’affûter ses lames et de pousser sa vision jusqu’au bout.