Les Cavaliers misent toujours sur Donovan Mitchell pour gagner le titre

« Huit longues années pour revenir à ce niveau. Quatre années sans lui, pas de playoffs. Quatre années avec lui, des playoffs. » Koby Altman a une manière simple et mathématique de parler de l’influence de Donovan Mitchell à Cleveland. Il faut dire que le président des Cavaliers va avoir un choix important à faire cet été : potentiellement prolonger l’arrière All-Star.

L’ancien leader du Jazz devient éligible à une prolongation de contrat dans un peu plus de cinq semaines, à partir du 7 juillet. La franchise pourra alors lui offrir quatre saisons de plus à 272 millions de dollars. S’il attend 2027, le leader pourra toucher davantage : autour de 350 millions sur cinq ans.

« Veut-il rester ici et veut-il rester à long terme ? Il a répondu »

Peu importe le calendrier, Koby Altman est catégorique : la suite de l’histoire va s’écrire avec lui. « Il est notre homme. Il a fait progresser tous les aspects de cette franchise. Quand il dit aimer être ici, on a de la chance de l’avoir parmi nous et on réglera ces détails le moment venu », indique le dirigeant.

Pour rappel, Donovan Mitchell a encore deux années de contrat, dont la seconde en « player option » pour l’exercice 2027/28. Les Cavaliers ne sont donc pas très pressés et pour le joueur, on l’a vu, c’est plus intéressant financièrement d’attendre l’été 2027 pour signer son nouveau contrat. Koby Altman va-t-il néanmoins tenter de le prolonger cet été ? Il n’a pas répondu fermement à la question.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que Donovan n’a jamais cessé de dire à quel point il se sent bien ici et qu’il n’y a donc jamais eu le moindre doute sur le fait de rester. C’est ce qui compte le plus, non ? C’est la meilleure chose qui soit, non ? Quand on a une superstar de son calibre qui veut rester à Cleveland, c’est notre meilleur ambassadeur, notre meilleur recruteur. La question la plus importante, à laquelle on a déjà répondu, c’est : veut-il rester ici et veut-il rester à long terme ? Il a répondu. Il joue le meilleur basket de sa carrière, vient enfin de jouer une finale de conférence et il en veut plus. Il est ici pendant ses meilleures années et on espère que ça va continuer. »

« Si j’allais chercher un autre joueur, on passerait notre temps à le pointer du doigt et à le critiquer »

Donovan Mitchell, qui aura 30 ans en septembre, a effectivement parlé de son avenir proche à Cleveland, qu’il veut vivre avec James Harden. Mais de la même manière qu’avec le MVP 2018 ces dernières années, on peut se poser la question de la capacité du All-Star de mener son équipe vers le titre.

« Quand on a dans ses rangs un joueur qui figure régulièrement dans les All-NBA Teams, qui est un excellent leader, qui fait preuve d’une éthique de travail incroyable, qui contribue à la culture de l’équipe et qui renforce notre programme, on ne peut que s’en réjouir », poursuit Koby Altman. « C’est facile de regarder d’autres joueurs et de se dire qu’on aimerait les avoir. Non, Donovan est unique à notre équipe et on a beaucoup, beaucoup de chance d’avoir un All-Star, une superstar, ici à Cleveland, qui adore être ici. »

Mais est-il l’homme de la situation pour Cleveland ? « On s’appuie sur lui, avec ses défauts. Ils ont tous des défauts, tous des imperfections. Si j’allais chercher un autre joueur, on passerait notre temps à le pointer du doigt et à le critiquer parce qu’on a vu tellement de choses, qu’on est tellement dans le détail. Mais il jouit d’un immense respect de la part de ses pairs et d’un immense respect en interne. Personne n’était plus déçu que lui de nos éliminations. Il a des attentes très, très élevées. Est-ce qu’on pense pouvoir gagner avec lui, comme meilleur joueur d’une équipe qui remporte le trophée ? Oui. Et on va continuer à tout mettre en œuvre pour y parvenir. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.