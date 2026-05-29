Les Grizzlies avaient une bonne raison de voter contre la réforme anti-tanking

Vingt-neuf voix pour, une contre. En validant sa réforme « 3-2-1 » de la « lottery », la NBA a obtenu un soutien massif de ses propriétaires. Seuls les Grizzlies ont voté contre. Et pour cause : Memphis est la première victime collatérale de ce nouveau système censé limiter le tanking.

Dans le transfert de Jaren Jackson Jr. vers Utah, les Grizzlies avaient récupéré le choix 2027 du Jazz, a priori non protégé. Sauf que la nouvelle règle interdit désormais à une franchise de tomber dans le Top 5 trois années de suite, ou de remporter la « lottery » deux années d’affilée. Or le Jazz a déjà hérité d’un choix dans le Top 5 en 2025 puis en 2026. Résultat : le pick 2027 détenu par Memphis ne pourra plus se transformer en Top 5…

« Il fallait faire quelque chose, et quelque chose de fort », assume Byron Spruell, le président des opérations de la NBA. Mais pourquoi ne pas avoir épargné les choix déjà échangés ? Pour la ligue, cela aurait créé une injustice.

« Cela deviendrait essentiellement un cadeau pour les équipes qui possèdent ces choix », explique Evan Wasch, vice-président exécutif de la NBA, chargé de la stratégie et de la croissance. « Si vous épargnez les choix déjà échangés, vous les rendez plus précieux que tous les autres. Cela ne semblait pas être équitable. »

La NBA lassée de devoir enquêter ?

La restriction est donc liée à la franchise de départ, et pas d’arrivée. Une nuance essentielle, la NBA craignant des arrangements. « C’était le système qui nous semblait le plus exposé aux manipulations », détaille Evan Wasch, évoquant des accords avant ou juste après la Draft pour contourner la règle. Dans le cas du choix de Memphis, « n’importe quelle autre équipe lui aurait accordé plus de valeur qu’Utah », créant une « distorsion du marché ».

Pour James Jones, vice-président exécutif des opérations basket, la NBA voulait s’attaquer à la structure même du problème, plutôt que de devoir enquêter au cas par cas.

« Ayant mené de nombreuses enquêtes auprès des équipes, lorsqu’on en arrive à devoir déterminer les causes d’un résultat, il est vraiment très difficile d’affirmer qu’il ne s’agit pas simplement d’une erreur de l’entraîneur, d’une mauvaise performance des joueurs ou simplement d’un problème lié au basket », explique-t-il ainsi. « Tout est subjectif. Nous voulons parvenir à une situation où, quel que soit le résultat du match, on n’ait pas l’impression d’être gagnant en cas de défaite. Et on ne peut pas parvenir à cet équilibre par la punition. »