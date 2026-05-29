Les Knicks face à leur premier adversaire : l’euphorie new-yorkaise

Comme après le « sweep » face aux Sixers en demi-finale de conférence, en attendant que les Cavaliers ne se qualifient pour la finale de conférence à l’issue d’un Game 7, les Knicks sont dans la salle d’attente. Le nouveau coup de balai face à Cleveland offre ainsi plus d’une semaine sans rencontre aux finalistes 2026.

Qualifiés lundi soir, ils rejoueront mercredi soir, à Oklahoma City ou San Antonio, pour le Game 1 des Finals. Mikal Bridges estime d’ailleurs que commencer la dernière série de la saison loin de New York est une bonne chose, vu les circonstances. « Cela aide un peu d’être à l’extérieur, d’être dans un environnement hostile. Cela devrait nous permettre d’avoir le bon état d’esprit dès le début », avance l’ailier.

Car forcément, huit jours sans jouer, à attendre les Finals, c’est long et ça laisse beaucoup de place pour se disperser, surtout dans cette ville qui attendait ça depuis 27 ans. « On est concentrés sur ce qu’on doit mieux faire. Pas sur les médias ou autre », insiste le finaliste 2021 avec Phoenix. « On nous pose beaucoup de questions, on nous dit sans cesse à quel point on est formidable. Ça n’a aucune importance, on doit se concentrer sur nous-mêmes. »

Ne pas se disperser face aux nombreuses sollicitations

L’avantage, c’est que Mike Brown a de l’expérience dans ce domaine. Assistant coach, il a remporté les titres en 2003, 2017, 2018 et 2022, en plus de disputer les Finals en 2019, et « head coach », il a participé aux Finals en 2007 avec les Cavaliers et LeBron James. La série de juin et la folie qui l’entoure ne sont pas une terre inconnue pour lui.

« Il faut naviguer entre beaucoup de distractions. J’en parlais avec Allan Houston, qui a utilisé le mot juste pour ça : il faut être focalisé sur ce qu’on fait », précise le coach. « On est humain donc c’est naturel d’être tiraillé un peu par ceci ou par cela et de penser que tout va bien. Après les conférences de presse et l’entraînement, on est tiraillé dans trois ou quatre directions différentes : on a sa famille autour de soi, ses amis, des gens qui veulent des billets, d’autres qui veulent qu’on participe à des émissions télé. On ne s’en rend pas forcément compte mais ça peut épuiser de devoir gérer tout ça alors qu’on doit se concentrer sur les matchs les plus importants de nos vies. »

Alors, comment Jalen Brunson, MVP de la finale de conférence Est, compose-t-il avec l’énorme buzz autour des Knicks dans la « Big Apple » depuis quelques jours ?

« C’est différent pour chacun. Je me suis éloigné des réseaux sociaux. Je poste quelque chose, que je supprime dans la foulée. Il faut faire abstraction du bruit et s’assurer d’être concentré », répond le meneur de jeu. « Chacun a sa méthode pour bloquer le bruit extérieur. C’est important de ne pas entendre certaines choses : si c’est négatif, c’est essentiel de les ignorer et si c’est positif, c’est facile de se croire très bon. Il ne faut faire ni l’un ni l’autre. »