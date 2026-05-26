Deux « sweeps » avant les Finals : un bon présage, pas une garantie de titre

New York est sur une folle lancée. Les Knicks ont obtenu leur billet pour les Finals en étrillant les Cavaliers, conclusion d’une série à sens unique. Excepté un Game 1 marqué par les occasions manquées de Cleveland, jamais New York n’a franchement été inquiété, pour un « sweep » qui ne souffre d’aucune contestation. Exactement comme cela avait été le cas lors de la demi-finale de conférence face à Philadelphie, également balayé 4-0.

« Je ne crois pas que ce soit comme un interrupteur sur lequel on appuie », a d’ailleurs imagé Josh Hart. « Je pense que c’est le début d’habitudes que nous construisions et qui commencent à se voir. C’est un groupe vraiment altruiste et nous avons consenti à sacrifier nos performances individuelles, nos statistiques ou nos récompenses personnelles pour améliorer l’équipe. Quand vous n’avez pas seulement un, deux ou trois joueurs ainsi, mais toute une équipe avec ce genre de gars et ce genre de caractère, cela vous met en position de connaître le succès. »

Quatre équipes sur six titrées

Deux « sweeps » coup sur coup avant d’atteindre les Finals, c’est un coup de maître rarement réalisé. Les Knicks s’inscrivent ainsi dans un cercle très fermé, pour la septième occurrence d’un tel parcours. La dernière était l’œuvre des Warriors, écrasants champions en 2017 après avoir traversé l’Ouest sans perdre une seule fois. Les Lakers sont, eux, les maîtres en la matière, avec trois campagnes de playoffs où ils avaient rejoint les Finals après deux 4-0.

Une telle domination n’est toutefois pas une assurance tous risques vers la bague. Sur les six précédents du genre, quatre se sont conclus avec le titre, pour deux défaites : celle des Nets en 2003 contre les Spurs de Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili et Tony Parker, et celle des Lakers 1989, qui avaient enchaîné trois « sweeps » avant les Finals… avant d’être eux-mêmes balayés par les « Bad Boys » de Detroit !

Les Knicks attendent désormais leur adversaire, alors que le Thunder et les Spurs sont au coude-à-coude (2-2). Mais peu importe l’adversaire, New York tentera de prolonger son élan jusqu’au bout. La franchise pourrait même devenir la première de l’Est à être couronnée après avoir réussi deux sweeps avant les Finals.

Un exploit que même les Bulls de Michael Jordan, ou les mythiques Celtics et leurs 11 titres en 13 saisons entre 1957 et 1969, n’avaient pas réussi.