Les Nets prêts à casser leur tirelire pour Austin Reaves ?

Cet été, Austin Reaves aura un double choix à faire. L’arrière des Lakers dispose d’une dernière année de contrat en « player option », à 14.8 millions de dollars. En clair, c’est à lui d’activer ou non cette option. Il y a néanmoins de grandes chances qu’il décide de faire une croix dessus pour signer un nouveau contrat bien plus lucratif, pouvant aller jusqu’à 239 millions de dollars sur cinq ans.

Dès lors, si cela se confirme, viendra son deuxième choix : rester à Los Angeles, où la franchise veut le conserver, ou tester le marché. Rob Pelinka avait d’ailleurs été très clair dès la fin de saison des Lakers, après l’élimination en demi-finale de conférence face au Thunder.

« Il a commencé son parcours ici en tant que Laker et nous a clairement fait savoir qu’il souhaitait poursuivre son parcours en tant que Laker. Et nous partageons ce sentiment », expliquait le président et GM des champions 2020. « Nous voulons que son odyssée se poursuive sous les couleurs violet et or. Les deux parties ont clairement indiqué que nous souhaitions trouver un accord lui permettant de poursuivre sa brillante carrière ici. »

Un plus grand rôle et un plus gros chèque ?

Sauf que les Lakers auront une bonne partie de leur effectif libre (LeBron James, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Luke Kennard…) ou potentiellement libre (Deandre Ayton et Marcus Smart) cette intersaison. Garder tout ce petit monde va donc demander des dollars en grande quantité. Le nouveau contrat d’Austin Reaves en Californie pourrait ainsi n’atteindre « que » 200 millions de dollars. De quoi le pousser à écouter ailleurs ?

Selon ESPN, il faudra notamment surveiller les Nets cet été. La franchise de Brooklyn pourrait faire une offre à l’arrière, auteur de 23.3 points de moyenne durant cet exercice 2025/26. Pas vraiment vernis à la lottery, avec un 6e choix de Draft à venir, les Nets disposent en revanche d’une masse salariale très légère pour la saison prochaine. De quoi mettre beaucoup d’argent sur la table.

Brooklyn peut aussi lui vendre autre chose : un rôle plus important qu’aux côtés de Luka Doncic et LeBron James.

Reste à savoir si Austin Reaves privilégiera la stabilité, la lumière des Lakers et l’ambition immédiate, ou s’il sera tenté par un chèque XXL et des responsabilités accrues. Les Nets n’ont peut-être pas le projet sportif le plus séduisant, mais ils pourraient avoir l’argument le plus simple à comprendre : l’argent.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.