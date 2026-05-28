Pour Adam Silver, les joueurs sont « entraînés à chercher les coups de sifflet »

Posts acerbes, compilations en ligne et même montage diffusé en pleine retransmission TV autour des situations litigieuses impliquant Isaiah Hartenstein lors du Game 2 entre le Thunder et les Spurs… L’arbitrage est, comme souvent, au cœur des discussions lors de ces playoffs.

Oklahoma City est particulièrement dans le viseur, avec en point d’orgue les fautes obtenues par Shai Gilgeous-Alexander. Face à la gronde croissante, Adam Silver a partagé son avis lors du Pat McAfee Show, sur ESPN.

Le commissioner de la NBA ne le cache pas : « le flopping est un sujet ».

« Je dirais simplement qu’il y a une différence entre aller chercher un coup de sifflet, l’exagération, et de l’authentique flopping, quand vous dupez réellement les arbitres », a détaillé Adam Silver. « Même quand je suis en tribunes lors des matchs, les joueurs peuvent tomber, ou réagir à une décision arbitrale. Mais pour moi, s’ils ne trompent pas les arbitres, cela me va. »

Ses déclarations interviennent au lendemain du Game 5 entre le Thunder et les Spurs, marqué par plusieurs décisions litigieuses. Certains ont notamment pointé du doigt les 17 lancers-francs obtenus par Shai Gilgeous-Alexander, alors que le double MVP est passé maître dans l’art d’aller chercher le contact lors de ses pénétrations pour obtenir des coups de sifflet. Jusqu’à aller au-delà du raisonnable ?

« Les joueurs sont entraînés à chercher les coups de sifflet », a estimé Adam Silver, sans nommer spécifiquement le Canadien.

Pour Tyrese Haliburton, « cela fait partie du jeu »

Invité du Pat McAfee Show juste après Adam Silver, Tyrese Haliburton n’a pas dit le contraire.

« Évidemment qu’on nous l’apprend », a répondu la star des Pacers. « Je ne pense pas que ce soit principalement les entraîneurs qui l’enseignent, mais plutôt dans le développement des joueurs, avant même d’arriver en NBA. C’est simplement quelque chose sur quoi tu travailles naturellement. Les meilleurs scoreurs sont habituellement ceux qui vont le plus sur la ligne des lancers-francs. Même en match d’entraînement, ils travaillent sur la manière de provoquer des fautes. Je pense que cela fait partie du jeu. »

« Quand on regarde comment le Thunder défend et à quel point ils sont physiques, on n’a pas toujours le même luxe d’être dans l’impact physique », avait de son côté déploré Stephon Castle en conférence de presse, laissant entendre qu’il existait une différence de traitement.

Alors que les arbitres du Game 6 n’ont pas encore été officialisés, et que cette annonce sera forcément scrutée de près, Adam Silver a tenu à défendre ses hommes en gris.

« Est-ce que l’arbitrage peut s’améliorer ? Évidemment. Est-ce que les arbitres peuvent se faire avoir occasionnellement ? Nous en sommes toujours là aussi. Mais l’arbitrage est incroyable » a-t-il ainsi assuré.

Tout en ouvrant la porte à de premières pistes pour le faire progresser, comme l’arrivée prochaine de technologies, dont l’IA, afin de faciliter le travail des arbitres.