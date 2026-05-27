Stephon Castle aimerait pouvoir défendre avec les mêmes libertés que le Thunder

Même s’il a encore réalisé un bon travail défensif sur Shai Gilgeous-Alexander, Stephon Castle s’est retrouvé dans le rouge dans cet intense Game 5, avec cinq fautes. Keldon Johnson, lui aussi, a frôlé la sortie, et les Spurs ont globalement commis 29 fautes. Un chiffre qui dérange le joueur de San Antonio…

« Quand on regarde comment ils défendent et à quel point ils sont physiques, on n’a pas toujours le même luxe d’être dans l’impact physique », a simplement glissé l’arrière des Spurs après la défaite dans cette cinquième manche, qu’il a terminée avec 24 points, 6 passes, 5 rebonds et 3 interceptions.

Si l’on regarde les chiffres, le Thunder a commis 22 fautes au total, contre 29 donc pour les Spurs. Les champions en titre ont ainsi pu tenter 38 lancers-francs, contre 32 pour San Antonio. Pour Isaiah Hartenstein, voir 70 lancers-francs dans cette rencontre n’est pas illogique.

« On a deux équipes qui sont très tranchantes, qui pénètrent beaucoup, avec des défenses agressives donc il y aura des fautes », remarque le pivot d’Oklahoma City, qui a ensuite défendu les officiels.

« Avec les arbitres, on veut simplement savoir ce qu’on a le droit de faire sur le parquet. Ils ont été bons dans cette rencontre pour mettre les deux équipes à égalité, pour comprendre l’intensité de la partie. Les arbitres ne seront pas parfaits, même si les fans l’espèrent. Comme nous les joueurs, qui ne mettons pas tous nos shoots, ils ne vont pas voir tous les coups de sifflet. Si on veut ça, il faut trouver un programme d’intelligence artificielle mais alors le match va durer cinq heures. »

Des fautes évitables

De son côté, Mitch Johnson regrettait l’attitude de sa défense avant la pause.

« Dans le deuxième quart-temps, il y a eu des moments où, faute ou pas faute, on doit être conscient de la situation, si on est ou non dans le bonus », demande le coach de San Antonio, alors que ses joueurs ont terminé ces douze minutes avec 9 fautes, offrant ainsi 14 lancers-francs au Thunder, qui ne les a pas gâchés.

De plus, le technicien souligne aussi les fautes loin de l’action. Il pense sans doute à celle de Stephon Castle sur Shai Gilgeous-Alexander, justement, lors d’une simple remise en jeu dans la partie de terrain d’OKC.

« Ils ont eu des lancers-francs dans des situations où ils n’avaient pas l’avantage, où on n’était pas en mauvaise posture en défense. Il faut comprendre ça, surtout si on est dans le périmètre et qu’il y a de l’espace. Si on en fait trop physiquement, on donne l’opportunité aux arbitres de siffler », analyse Mitch Johnson. « Dès lors, un adversaire obtient des lancers-francs sans avoir eu à travailler pour les avoir. C’est là qu’on peut donner beaucoup de points dans un quart-temps. »